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Оточення Путіна називає війну в Україні «успішною»

Юрій Лящук
glavcom.ua
Оточення Путіна називає війну в Україні «успішною»
У Пєскова немає сумніву щодо успіху воєнних дій в Україні
фото з відкритих джерел

Дмитро Пєсков переконаний, що війна в Україні йде за планом Росії

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у російської влади немає сумніву щодо успіху воєнних дій в Україні. Слова Пєскова наводить російське пропагандистське видання «РИА Новости».

«Майбутнє й успіх спецоперації (росіяни називають війну проти України спецоперацією – «Главком») сумнівів не викликає», – заявив речник Путіна.

До слова, триває 274 доба російського широкомасштабного вторгнення.

Нагадаємо, США побоюються, що Росія застосує хімічну зброю в Україні.

Також повідомлялось, чому окупанти зменшили інтенсивність наступу.

Відзначимо, прем’єр Вірменії влаштував демарш на саміті ОДКБ.

До слова, Володимир Зеленський виступив на екстреному засіданні Радбезу ООН. Президент України запросив термінове засідання Радбезу ООН через сьогоднішні ракетні удари. Зеленський наголосив, що Київ чекає рішучої реакції світу на терор, який здійснює Росія. Усі, хто підтримують статут ООН, повинні відреагувати на дії Кремля. Радбез має захистити українців та інші народи, які страждають від російської агресії.

Читайте також: Путін образився. Кремль просить не порівнювати диктатора із Хрущовим
Теги: росія війна путін Україна Дмитро Пєсков

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