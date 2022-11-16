Зеленський оцінив прогнози Буданова щодо закінчення війни з РФ

Ресурси України досить обмежені, щоб продовжувати затяжну війну з Росією

Володимир Зеленський заявив, що досить важко дати чіткий прогноз щодо того, коли настане перемога Україна, оскільки окупанти змінюють тактику. Також президент вважає начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова справжнім професіоналом. Таку заяву Зеленський озвучив на пресконференції 16 листопада.

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Президент України зазначив, що керівник ГУР робить свої висновки на основі фактичної інформації, тому є фахівцем.

«Я обожнюю слухати Буданова. Кирило молодець, професійна людина. Ми розуміємо, що є висновки розвідки на основі положення ворога, його стабільності... Є розуміння (у Буданова – Ред.), коли вони (росіяни – Ред.) ставали слабкішими та на основі цього можна робити ті чи інші висновки», – зазначив Зеленський.

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Окрім того, президент констатував, що досить важко дати чіткий прогноз щодо того, коли настане перемога України, оскільки окупанти змінюють тактику та роблять щось неочікуване, скажімо, укладають угоди з Іраном.

«Можна було робити одні висновки щодо закінчення війни, це одні прогнози, а потім ти розумієш, що бац хтось за спиною домовився, є серйозний контракт», – прокоментував глава держави.

Зеленський наголосив, що Україні невигідно затягувати війну, бо ресурси у нашої держави досить-таки обмежені. Звісно, що Київ міг би пожертвувати територіями країни заради умовного «миру», але він обрав інший – правильний шлях. Через такий вибір слід зважати на ресурс, що є в нашої держави. Саме від цього найбільше залежить закінчення війни.

Нагадаємо, глава розвідки Буданов заявив, що настає вирішальний період війни Росії проти України. Потрібно, щоб кожен українець ставав опорою для Збройних Сил.

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