Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський оцінив прогнози Буданова щодо закінчення війни з РФ

Юрій Лящук
glavcom.ua
Зеленський оцінив прогнози Буданова щодо закінчення війни з РФ
Україні невигідно затягувати війну
фото з відкритих джерел

Ресурси України досить обмежені, щоб продовжувати затяжну війну з Росією

Володимир Зеленський заявив, що досить важко дати чіткий прогноз щодо того, коли настане перемога Україна, оскільки окупанти змінюють тактику. Також президент вважає начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова справжнім професіоналом. Таку заяву Зеленський озвучив на пресконференції 16 листопада.

Президент України зазначив, що керівник ГУР робить свої висновки на основі фактичної інформації, тому є фахівцем.

«Я обожнюю слухати Буданова. Кирило молодець, професійна людина. Ми розуміємо, що є висновки розвідки на основі положення ворога, його стабільності... Є розуміння (у Буданова – Ред.), коли вони (росіяни – Ред.) ставали слабкішими та на основі цього можна робити ті чи інші висновки», – зазначив Зеленський.

Окрім того, президент констатував, що досить важко дати чіткий прогноз щодо того, коли настане перемога України, оскільки окупанти змінюють тактику та роблять щось неочікуване, скажімо, укладають угоди з Іраном.

«Можна було робити одні висновки щодо закінчення війни, це одні прогнози, а потім ти розумієш, що бац хтось за спиною домовився, є серйозний контракт», – прокоментував глава держави.

Зеленський наголосив, що Україні невигідно затягувати війну, бо ресурси у нашої держави досить-таки обмежені. Звісно, що Київ міг би пожертвувати територіями країни заради умовного «миру», але він обрав інший – правильний шлях. Через такий вибір слід зважати на ресурс, що є в нашої держави. Саме від цього найбільше залежить закінчення війни.

Нагадаємо, глава розвідки Буданов заявив, що настає вирішальний період війни Росії проти України. Потрібно, щоб кожен українець ставав опорою для Збройних Сил.

Читайте також: Зеленський пропонує «реанімувати» Будапештський меморандум
Теги: Україна росія війна Кирило Буданов Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нова угода повинна діяти у разі потенційної агресії
Зеленський пропонує «реанімувати» Будапештський меморандум
Сьогодні, 21:28
Росія ініціює перемовини з Україною
Путін хоче прямих перемовин з Україною – Зеленський
Сьогодні, 21:56
Для запровадження нової моделі потрібен час
Зеленський: Україна розробила альтернативну систему постачання електрики
Сьогодні, 22:13

Політика

Повертаєм на Херсонщину все, що необхідно для нормального життя – звернення Зеленського
Повертаєм на Херсонщину все, що необхідно для нормального життя – звернення Зеленського
Зеленський оцінив прогнози Буданова щодо закінчення війни з РФ
Зеленський оцінив прогнози Буданова щодо закінчення війни з РФ
Зеленський: Україна розробила альтернативну систему постачання електрики
Зеленський: Україна розробила альтернативну систему постачання електрики
Путін хоче прямих перемовин з Україною – Зеленський
Путін хоче прямих перемовин з Україною – Зеленський
Україна звітує за кожен долар, що був отриманий від США – Маркарова
Україна звітує за кожен долар, що був отриманий від США – Маркарова
Зеленський пропонує «реанімувати» Будапештський меморандум
Зеленський пропонує «реанімувати» Будапештський меморандум

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
205K
Китай відреагував на ракетний удар по Польщі
157K
Байден після наради з лідерами G7 зробив гучну заяву про інцидент у Польщі 
125K
«Я маю поважати заяву Росії». Ердоган відреагував на падіння ракети у Польщі
116K
Хто випустив ракету, яка впала у Польщі: попередні оцінки США
112K
Падіння ракети у Польщі: Столтенберг назвав винних
110K
Падіння ракет у Польщі. Дуда зателефонував Байдену, Зеленському та Столтенбергу

Новини

Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
Вчора, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
14 листопада, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
14 листопада, 15:00
ЗСУ завдали серйозного удару по базі окупантів на Херсонщині
14 листопада, 07:02
ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
12 листопада, 06:59
П'ять хороших новин 11 листопада
11 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту