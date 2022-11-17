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Втрати ЗСУ у війні з Росією: Данілов відповів генералу США

Юрій Лящук
glavcom.ua
Втрати ЗСУ у війні з Росією: Данілов відповів генералу США
Данілов не погодився із заявою Міллі
фото: Reuters

Олексій Данілов підтвердив на сто відсотків втрати Росії у війні з Україною

Олексій Данілов прокоментував заяву керівника Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Америки про те, що Збройні сили України зазнали втрат на полі бою проти російських загарбників, які вторглися до нашої країни, у кількості 100 тис. загиблими та пораненими.

Секретар РНБО не зовсім погоджується з висловлюванням генерала Марка Міллі про втрати ЗСУ. Про це він заявив в інтерв’ю «Радіо НВ».

«Якщо говорити про втрати Росії, то ми це підтверджуємо на всі сто відсотків. Але з нашого боку це не зовсім відповідає реальним даним», – сказав Данілов.

Як відомо, раніше голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв’ю інформаційному агентству Reuters заявив, що втрати військових РФ в Україні перевищили сто тисяч пораненими і вбитими. За його словами, ЗСУ зазнали, мабуть, аналогічних втрат.

Раніше американський генерал пояснив, чому вважає переговори з Росією вдалою ідеєю.

Також Зеленський повідомив, що Путін хоче прямих перемовин з Україною.

Нагадаємо, триває 267-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог не припиняє обстріли позицій наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

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Теги: ЗСУ Олексій Данілов війна США Україна втрати росія

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