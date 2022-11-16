ЗСУ затрофеїли унікальну техніку окупантів радянських часів

У росіян на озброєнні було менше півсотні 1В119 «Реостат»

Українські захисники захопили рідкісну техніку рашистів. Йдеться про унікальний пересувний пункт розвідки та управління артилерійським вогнем 1В119 «Реостат». Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«ЗСУ затрофеїли чергового рідкісного звіра. Пересувний пункт розвідки та управління вогнем артилерії – 1В119 «Реостат». Це ще радянська технологія, але їхня кількість була обмежена. У кацапів на озброєнні було менше пів сотні. На сьогодні відомо про три знищені та сім трофейних 1В119», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили рідкісний комплекс радіолокації РФ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, триває 266-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог не припиняє обстріли позицій наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Протягом доби російські окупанти завдали два авіаційні, три ракетні удари та здійснили понад 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ракетного ж удару завдано по об’єкту цивільної інфраструктури міста Запоріжжя.