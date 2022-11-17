Яке озброєння отримає Україна за підсумками засідання «Рамштайн-7»

Шість країн допоможуть підготувати українську армію до зими

У середу, 16 листопада, відбулася чергова зустріч у рамках формату «Рамштайн» – за її підсумками стало відомо, яку військову допомогу отримає Україна. Про це повідомляє Washington Post.

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За словами голови Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерала Марк Міллі, Україна отримає системи ППО, снаряди для РСЗВ, а також ствольну артилерію, снаряди та зимове обмундирування.

Окрім того, Греція готова відправити в Україну 155-міліметрові боєприпаси, Польща – додаткові боєприпаси та артилерію, а також засоби ППО ближньої дії. У свою чергу, Іспанія передасть дві ракетні установки HAWK, Німеччина – $500 млн на озброєння, Канада – зимову форму, а Швеція – пакет допомоги на $270 млн.

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Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що пріоритетом для України на сьомому засіданні Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн») залишається захист неба.

Нагадаємо, американський генерал пояснив, чому вважає переговори з Росією вдалою ідеєю.

Раніше Зеленський повідомив, що Путін хоче прямих перемовин з Україною.

Нагадаємо, триває 266-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог не припиняє обстріли позицій наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

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