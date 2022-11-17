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Яке озброєння отримає Україна за підсумками засідання «Рамштайн-7»

Юрій Лящук
glavcom.ua
Яке озброєння отримає Україна за підсумками засідання «Рамштайн-7»
Україна отримає системи ППО
фото з відкритих джерел

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У середу, 16 листопада, відбулася чергова зустріч у рамках формату «Рамштайн» – за її підсумками стало відомо, яку військову допомогу отримає Україна. Про це повідомляє Washington Post.

За словами голови Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерала Марк Міллі, Україна отримає системи ППО, снаряди для РСЗВ, а також ствольну артилерію, снаряди та зимове обмундирування.

Окрім того, Греція готова відправити в Україну 155-міліметрові боєприпаси, Польща – додаткові боєприпаси та артилерію, а також засоби ППО ближньої дії. У свою чергу, Іспанія передасть дві ракетні установки HAWK, Німеччина – $500 млн на озброєння, Канада – зимову форму, а Швеція – пакет допомоги на $270 млн.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що пріоритетом для України на сьомому засіданні Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн») залишається захист неба.

Нагадаємо, американський генерал пояснив, чому вважає переговори з Росією вдалою ідеєю.

Раніше Зеленський повідомив, що Путін хоче прямих перемовин з Україною.

Нагадаємо, триває 266-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог не припиняє обстріли позицій наших військ та населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

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Теги: війна Україна допомога ЗСУ

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