ЗСУ підтвердили звільнення села Макіївка на Луганщині і показали відео

Село Макіївка, що на Луганщині, вже під контролем України

У селі немає жодного вцілілого будинку

Міністерство Оборони України підтвердило звільнення села Макіївка Луганської області. Захисники показали відео з деокупованого населеного пункту.

«Село Макіївка, що на Луганщині – під контролем України! Жодного вцілілого будинку, розруха і смерть - наслідки «русского міра», що панував тут вісім місяців», – йдеться у повідомленні.

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На кадрах показані наслідки російської окупації. Багато будинків пошкоджені, деяких з них зруйновані і не підлягають відновленню.

Нагадаємо, розпочалася 266-та доба широкомасштабної війни Росії проти України. Противник намагається стримувати дії Сил оборони на окремих напрямках та продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас не припиняє наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу українські воїни відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Курдюмівка, Новокалинове, Веселе, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Новомихайлівка та Времівка Донецької області.