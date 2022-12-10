У будинку в центрі Одеси обвалилася стеля, заблокувавши мешканців (фото)

Люди були кілька годин заблоковані у квартирах через обвал стелі

Вранці 10 грудня в будинку на Олександрівському проспекті, 37 в Одесі сталося обвалення стелі, повідомляє «Думська».

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Під час обвалення завалило двері мешканців, вибратися зі своїх квартир вони змогли лише через кілька годин. Те, що ніхто не постраждав, сусіди називають справжнім дивом.

«Трьома хвилинами раніше я зайшов до себе додому, а потім почув страшний гуркіт. Стеля над сходовою кліткою обвалилася і звалилася просто на сходи. У нашій парадній живуть шестеро дітей. Щастя, що ніхто з них у цей момент не перебував у зоні обвалення», – розповів мешканець будинку.

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Першими на місце прибули поліцейські, за ними підтягнулися рятувальники і комунальники, які негайно розпочали розчищення завалів і деблокували людей.

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фото: Думська

Роботи з розчищення завалів тривають.

До слова, 10 грудня в Одесі через масштаби руйнувань енергоінфраструктури, завдані ударами дронів, вимкнули світло у всіх споживачів.