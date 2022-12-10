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У будинку в центрі Одеси обвалилася стеля, заблокувавши мешканців (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У будинку в центрі Одеси обвалилася стеля, заблокувавши мешканців (фото)
Комунальники та рятувальники розбирають завали
фото: Думська

Люди були кілька годин заблоковані у квартирах через обвал стелі

Вранці 10 грудня в будинку на Олександрівському проспекті, 37 в Одесі сталося обвалення стелі, повідомляє «Думська».

Під час обвалення завалило двері мешканців, вибратися зі своїх квартир вони змогли лише через кілька годин. Те, що ніхто не постраждав, сусіди називають справжнім дивом.

«Трьома хвилинами раніше я зайшов до себе додому, а потім почув страшний гуркіт. Стеля над сходовою кліткою обвалилася і звалилася просто на сходи. У нашій парадній живуть шестеро дітей. Щастя, що ніхто з них у цей момент не перебував у зоні обвалення», – розповів мешканець будинку.

Першими на місце прибули поліцейські, за ними підтягнулися рятувальники і комунальники, які негайно розпочали розчищення завалів і деблокували людей.

8 фото
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фото: Думська

Роботи з розчищення завалів тривають.

До слова, 10 грудня в Одесі через масштаби руйнувань енергоінфраструктури, завдані ударами дронів, вимкнули світло у всіх споживачів.

Теги: рятувальники будинок Одеса

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