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Інженерні війська встановлять тисячі кілометрів антидронових коридорів – Командування Сил підтримки ЗСУ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Інженерні війська встановлять тисячі кілометрів антидронових коридорів – Командування Сил підтримки ЗСУ
Окремі маршрути нових антидронових коридорів розтягнулися на декілька кілометрів
фото надано Командуванням Сил підтримки ЗСУ

Антидронові тунелі на логістичних шляхах зводять по всій лінії фронту

Українські інженерні війська активно встановлюють тисячі кілометрів антидронових коридорів на логістичних шляхах по всій лінії фронту. Ця ініціатива спрямована на захист українських військ та ключових маршрутів від постійної загрози ворожих безпілотників. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіли військові.

Перший антидроновий коридор у Силах оборони з'явився на початку березня 2025 року в прикордонні Сумщини, у районах, куди відійшли українські війська з курського плацдарму, і де Росія намагається вести наступ. З того часу там було створено розгалужену мережу захисних коридорів, що помічають як військові, так і цивільні.

Від середини весни цей досвід масштабують на головні логістичні шляхи по всьому фронту. Солдати, з якими поспілкувався «Главком», бачили антидронові тунелі в районі Юнаківки на Сумщині, в Константинівці та на Покровському напрямку на Донеччині.

На запитання про найдовший сітковий коридор, начальник відділу комунікацій командування Сил підтримки ЗСУ Максим Кравчук відмовився називати точні дані з міркувань безпеки, але зазначив, що окремі маршрути мають протяжність у декілька кілометрів.

«Сьогодні ця практика охоплює майже всю лінію фронту – від півночі до півдня. Інженерними військами заплановано встановлення тисяч кілометрів коридорів із захисними екранами по всій території зони бойових дій, – запевнив Кравчук. – Загальна мета – захистити сотні ключових логістичних маршрутів».

Щоб осягнути «щільність» війни дронів, варто переглянути відео 63-ї бригади, на якому весь Серебрянський ліс та крони дерев обплетені павутиною ниток – кабелів оптоволоконних дронів, що демонструє рівень протидії загрозі з повітря.

Нагадаємо, сітки, або як їх називають мовою військових, захисні екрани, з’явилися в ЗСУ точково ще наприкінці 2022 року, ними на Бахмутському напрямку прикривали дефіцитні на той час артилерійські установки, надані партнерами з НАТО. У медіа можна відшукати фото російського «Ланцета», який при спробі атакувати британсько-американську гаубицю М777 заплутався у захисному покритті, розтягнутому над гарматою, і розколовся навпіл. Це була звичайна капронова сітка з уплетеним у неї сталевим дротом. 

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Теги: ЗСУ війна військові дрон

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