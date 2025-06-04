Зеленський повідомив, коли відбудеться обмін військовополоненими

Зеленський: На ці вихідні Росія зможе передати 500 наших військових з цієї тисячі, про яку ми домовилися

7 та 8 червня має відбутися обмін військовополоненими між Україною та Росією. Як передає «Главком», про це президент України Володимир Зеленський розповів під час брифінгу, який показало «Суспільне».

За його словами, сьогодні, 4 червня, українська та російська сторона провели консультації щодо обміну. «Російська сторона передала інформацію, що на ці вихідні вона зможе передати 500 наших військових з цієї тисячі, про яку ми домовилися. Тобто ми будемо готові з нашого боку обміняти відповідну кількість», – зауважив Зеленський.

Поки Україна не отримала списки, хоча, на відміну від попередніх травневих переговорів у Стамбулі, цього разу сторони домовилися про їхнє попереднє надання. «Росіяни дали слово, що вони нам дадуть заздалегідь списки кого ми міняємо, для нас це важливо. Ми поки що списки знов не отримали, знов знаходяться якісь причини. Будемо все-таки наполягати, щоби українська сторона отримала списки», – наголосив президент.

Зеленський також прокоментував домовленості щодо обміну тілами. За його словами, у російських документах зазначено, що вони ідентифікували лише 15-20% тіл загиблих. Про це ж свідчить і український аналіз.

«Тому так і домовилися, що підготуймося всі правильно, щоб була чітка ідентифікація, бо ми не жартуємо з нашими військовими та нашими полеглими. Це дуже важливо, щоб ми отримали тіла українців, а не росіян, яких вони хочуть позбавитися, бо у нас вже був приклад», – підсумував президент.

Нагадаємо, 2 червня, на переговорах у Стамбулі РФ та Україна домовилися про обмін полоненими та про повернення тіл військових. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра оборони Рустема Умєрова.

«Ми домовились про обмін «всіх на всіх» важкопоранених і тяжкохворих військовополонених. Друга категорія – це молоді солдати, яким від 18 до 25 років, «всіх на всіх». Також ми домовились про повернення «6000 на 6000» тіл загиблих солдатів», – сказав Умєров.

До слова, представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Олег Гущин розповів, де Росія утримує військовополонених українців. Про це він сказав під час презентації проєкту Inferno, передає «Главком». За його словами, ці місця розташовані як на російській території, так і на тимчасово окупованих територіях України й навіть у Білорусі.

Як відомо, у результаті наймасштабнішого обміну «1000 на 1000» Україні вдалося повернути з полону військовослужбовців із 46 частин, яких раніше жодного разу не було в списках на обмін. Повернення бійців із цих підрозділів довгий час блокувалося російською стороною.