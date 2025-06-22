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Журналіст пояснив, чим відрізняються волонтери в Ізраїлі та Україні

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Журналіст пояснив, чим відрізняються волонтери в Ізраїлі та Україні
Волонтери в Ізраїлі можуть роздавати продукти харчування, але ніколи не збиратимуть на дрони для своєї армії
фото: il4u.org.il

Ігаль Мовермахер: «Ізраїльські волонтери займаються винятково гуманітарними завданнями»

Українці активно допомагають Збройним силам, відкриваючи збори на закупівлю зброї. Ізраїльські ж волонтери зосереджуються виключно на гуманітарній допомозі. Журналіст і редактор російськомовного сайту «Вести Израиля» Ігаль Мовермахер в інтерв'ю «Главкому» пояснив ключові відмінності між волонтерською діяльністю в Україні та Ізраїлі.

На запитання про специфіку ізраїльського волонтерства, Мовермахер зазначив, що в Ізраїлі волонтери ніколи не збирають на зброю. «Це прерогатива держави, для цього ми і платимо податки, які йдуть в тому числі на бюджет оборони, – пояснив він. – Ізраїльські волонтери займаються винятково гуманітарними завданнями».

Як приклад, журналіст навів перші дні війни з ХАМАСом, коли «усі люди дружно ринулися допомагати постраждалим – хтось привозив продукти, хтось дав прихисток тим, хто позбувся домівки тощо». Мовермахер підкреслив, що ніяких зборів на армію не практикується, бо «армія забезпечена усім необхідним, інакше й бути не може».

Нагадаємо, ізраїльська система мобілізації суттєво відрізняється від української, наголошує Ігаль Мовермахер. За його словами, в Ізраїлі відсутнє явище ухилянтів, а мотивація військовослужбовців та резервістів перебуває на надзвичайно високому рівні. Такі відмінності стосуються і наявності великої кількості дітей в сім’ях.

«Таких ухилянтів, як в Україні, в Ізраїлі нема. Ніхто нікуди не тікає, ніхто нікого не ловить», – заявляє Мовермахер. Його слова перегукуються з нещодавніми заявами рабина Моше Асмана в інтерв'ю «Главкому», який розповідав, що ізраїльські резервісти повертаються додому власним коштом, перевдягаючись у військову форму просто в літаку, аби якомога швидше дістатися своїх частин.

До слова, президент Дональд Трамп назвав військові удари США по трьох іранських ядерних об’єктах «вражаючим військовим успіхом». За словами Трампа, було уражено три іранські об’єкти – Фордо, Натанз і Ісфахан. Усі літаки після виконання завдання покинули повітряний простір Ірану.

Американський президент також попередив Іран, що США можуть завдати нових ударів, якщо Тегеран не погодиться на мир, водночас виступаючи за дипломатичне врегулювання після свого рішення завдати ударів в суботу.

Раніше єменські хусити заявили про свою готовність вступити у війну на Близькому Сході та атакувати судноплавство в Червоному морі, якщо Сполучені Штати втрутяться в конфлікт з Іраном.

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Теги: Ізраїль війна волонтер Україна

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