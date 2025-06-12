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Кремль готовий миритися з високими втратами на фронті – розвідка Британії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Кремль готовий миритися з високими втратами на фронті – розвідка Британії
фото з відкритих джерел

Збройні сили України знищили 1 000 340 російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення

Російська армія втратила 1 млн осіб убитими і пораненими від початку повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року. Російське керівництво готове миритися з високими втратами заради тактичних успіхів на фронті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міноборони Британії в X (Twitter).

Зазначається, що тільки у 2025 році Росія вже втратила 200 тисяч осіб. За даними Генерального штабу України, середньодобові втрати російських військ перевищують 1250 осіб.

«З 1 млн осіб близько 250 тисяч російських солдатів вбито або вважаються зниклими безвісти (імовірно, мертвими), що робить ці втрати найбільшими для Росії з часів Другої світової війни», – йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, безповоротні бойові втрати (вбиті, зниклі безвісти і важко поранені) наразі становлять від 400 до 500 тисяч осіб.

Зазначається, що росіяни з високою ймовірністю продовжують намагатися розтягнути оборону українських військ, використовуючи чисельну перевагу для прориву оборонних позицій і досягнення тактичних успіхів.

«Вище керівництво Росії майже напевно готове миритися з постійно високими рівнями втрат, якщо це не чинить негативного впливу на громадську або елітну підтримку війни, і якщо ці втрати можна буде покрити», – додали у відомстві.

Нагадаємо, Збройні сили України знищили 1 000 340 російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення, зокрема 1140 за добу.

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Теги: ЗСУ окупанти втрати британська розвідка

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