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Росія цинічно прокоментувала удар по Київщині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росія цинічно прокоментувала удар по Київщині
На Київщині внаслідок масованого російського обстрілу житлових та промислових секторів виникли пожежі та руйнації
фото: ДСНС Київщини

Окупанти заявили, що нібито усі призначені об'єкти уражено

Російське Міноборони цинічно прокоментувало нічний удар по Київській області, внаслідок якого одна людина загинула, ще вісім отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони РФ.

«Сьогодні вночі збройними силами Російської Федерації завдано групового удару високоточною зброєю та ударними безпілотними літальними апаратами по підприємствах військово-промислового комплексу України в Київській області, інфраструктурі військового аеродрому та арсеналу мінно-торпедного озброєння ВМС України», – йдеться у повідомленні.

Окупанти додали, що нібито усі призначені об'єкти уражено: «Цілі удару досягнуто».

Як повідомлялося, на Київщині внаслідок масованого російського обстрілу житлових та промислових секторів виникли пожежі та руйнації. Зокрема, одна людина загинула, ще вісім отримали поранення. Найбільше постраждали Білоцерківщина та Бучанщина.

Росія цинічно прокоментувала удар по Київщині фото 1

Нагадаємо, у ніч на 23 червня РФ атакувала Київ ракетами та «шахедами». Внаслідок чого є загиблі та постраждалі. Ліквідація наслідків нічного удару по місту триває, працюють всі служби. Інформація уточнюється.

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Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки у Шевченківському районі спалахнув багатоквартирний будинок. 

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Також у Києві загорілася будівля КПІ ім. Ігоря Сікорського. Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ було пошкоджено один із виходів зі станції метро «Святошин» та прилеглу територію.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні окупанти цинічно вдарили російсько-іранськими «шахедами» та ракетами по цивільній інфраструктурі Києва та інших міст. 

До слова, один з мешканців зруйнованої внаслідок нічного обстрілу російських окупантів п'ятиповерхівки у Шевченківському районі Києва зміг самостійно вибратись з-під завалів, переживши справжнє диво. Чоловік, який проживав на п'ятому поверсі, розповів про жахливі миті, що стали його другим днем народження.

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Теги: Київщина росія війна Міноборони РФ

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