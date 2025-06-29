Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Міноборони РФ прокоментувало масовану атаку на Україну

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Міноборони РФ прокоментувало масовану атаку на Україну
29 червня РФ атакувала місто Сміла на Черкащині
фото: ДСНС Черкащини

У ніч проти 29 червня РФ атакувала Україну великою кількістю ракет та дронів

Міністерство оборони РФ опублікувало коротке повідомлення про масований удар, який у ніч на 29 червня російські терористи завдали по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відомство.

У звіті немає великої кількості подробиць про те, які саме цілі намагалися вразити російські ракети і дрони, є лише звична для таких повідомлень заява, що удар завдавали «по об'єктах військово-промислового комплексу і нафтопереробних підприємствах України».

«Сьогодні вночі збройними силами Російської Федерації завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності повітряного, морського і наземного базування, зокрема аеробалістичним гіперзвуковим ракетним комплексом «Кинджал», а також безпілотними літальними апаратами по об'єктах військово-промислового комплексу і нафтопереробних підприємствах України. Мета удару досягнута, всі призначені об'єкти вражені», – заявили окупанти.

Нагадаємо, у ніч на 29 червня російські окупанти вкотре завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні із застосуванням ракет різних типів та ударних БпЛА. Низка регіонів постраждала.

Як повідомлялося, Росія сьогодні вночі атакувала Україну з півдня, сходу та півночі. Про це свідчить карта приблизного руху ракет та дронів, яку оприлюднив Telegram-канал «ППО радар». За попередніми розрахунками моніторингових груп, було застосовано більше 450 цілей різних типів.

Зокрема, вночі, відбиваючи масований повітряний напад РФ, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко.

До слова, Володимир Зеленський повідомив, що за цей тиждень Росія випустила по Україні понад 114 ракет, більш ніж 1270 дронів і майже 1100 КАБів. Також президент відреагував на смерть пілота F-16 Максима Устименка.

Читайте також:

Теги: війна Міноборони РФ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стабільність Кримського мосту тепер під великим питанням
Стабільність Кримського мосту тепер під великим питанням
3 червня, 15:34
Одна з головних причин падіння рейтингу Трампа – мʼяке ставлення до Путіна
Трамп знав про атаку на Київ?
17 червня, 10:35
Головні новини ночі проти 24 червня
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
23 березня 2022 року герой став до лав Збройних Сил України
Загинув у бою поблизу Бахмута. Згадаймо Максима Войту
14 червня, 09:00
Ларіна мобілізували у жовтні 2022 року
Кунг-фу і ушу не допомогли. ЗСУ ліквідували російського тренера-окупанта
24 червня, 10:32
Загалом по місту постраждали 19 людей, восьмеро з них наразі перебувають у стаціонарах міських лікарень
Кличко показав наслідки удару росіян по пʼятиповерхівці у Шевченківському районі (відео)
23 червня, 08:42
Село Новомихайлівка перебуває під окупацією
Російська армія окупувала село на Донеччині
24 червня, 08:57
Уряд РФ встановив занижені ціни на продукцію «Оптрон-Ставрополь» та змусив його тривалий час працювати у збиток
Єдиний в РФ завод авіаційної електроніки припинив роботу
24 червня, 15:15
ЗСУ знищили два російські літаки Су-34 на аеродромі Маринівка
ЗСУ знищили два російські літаки Су-34 на аеродромі Маринівка
27 червня, 20:12

Соціум

Азербайджан висловив протест Росії через затримання своїх громадян
Азербайджан висловив протест Росії через затримання своїх громадян
Міноборони РФ прокоментувало масовану атаку на Україну
Міноборони РФ прокоментувало масовану атаку на Україну
У базиліці Святого Петра у Ватикані пролунала молитва українською (відео)
У базиліці Святого Петра у Ватикані пролунала молитва українською (відео)
Іран відновить ядерну програму за кілька місяців? Заява гендиректора МАГАТЕ
Іран відновить ядерну програму за кілька місяців? Заява гендиректора МАГАТЕ
Ізраїль ліквідував одного із засновників ХАМАСу
Ізраїль ліквідував одного із засновників ХАМАСу
Європу накрила пекельна спека
Європу накрила пекельна спека

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
253K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 червня: ситуація на фронті
99K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 червня 2025
49K
Верховна Рада готує спеціальний законопроєкт щодо виборів в Україні
40K
Полонені окупанти відновили оселю матері трьох військових в Ізюмі
16K
День апостолів Петра і Павла: повір’я, звичаї, прикмети та привітання у прозі, віршах і листівка
14K
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
Сьогодні, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua