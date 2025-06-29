Міноборони РФ прокоментувало масовану атаку на Україну

У ніч проти 29 червня РФ атакувала Україну великою кількістю ракет та дронів

Міністерство оборони РФ опублікувало коротке повідомлення про масований удар, який у ніч на 29 червня російські терористи завдали по Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відомство.

У звіті немає великої кількості подробиць про те, які саме цілі намагалися вразити російські ракети і дрони, є лише звична для таких повідомлень заява, що удар завдавали «по об'єктах військово-промислового комплексу і нафтопереробних підприємствах України».

«Сьогодні вночі збройними силами Російської Федерації завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності повітряного, морського і наземного базування, зокрема аеробалістичним гіперзвуковим ракетним комплексом «Кинджал», а також безпілотними літальними апаратами по об'єктах військово-промислового комплексу і нафтопереробних підприємствах України. Мета удару досягнута, всі призначені об'єкти вражені», – заявили окупанти.

Нагадаємо, у ніч на 29 червня російські окупанти вкотре завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні із застосуванням ракет різних типів та ударних БпЛА. Низка регіонів постраждала.

Як повідомлялося, Росія сьогодні вночі атакувала Україну з півдня, сходу та півночі. Про це свідчить карта приблизного руху ракет та дронів, яку оприлюднив Telegram-канал «ППО радар». За попередніми розрахунками моніторингових груп, було застосовано більше 450 цілей різних типів.

Зокрема, вночі, відбиваючи масований повітряний напад РФ, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко.

До слова, Володимир Зеленський повідомив, що за цей тиждень Росія випустила по Україні понад 114 ракет, більш ніж 1270 дронів і майже 1100 КАБів. Також президент відреагував на смерть пілота F-16 Максима Устименка.