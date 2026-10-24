ISW: Російська армія другий місяць поспіль втрачає території в Україні

Росія публічно заявляє про високі темпи просування, які суперечать даним OSINT-аналітиків

Згідно з оцінками американського Інституту вивчення війни (ISW), російська армія другий місяць поспіль зазнає чистих територіальних втрат на фронті, попри вимоги Володимира Путіна щодо повної здачі Донбасу без жодних поступок. Про це пише «Главком».

За розрахунками аналітиків, вересень та три тижні жовтня російські війська завершили з чистими втратами в 241 кв. км. (близько 80,8 кв. км. у вересні та приблизно 160 кв. км. у жовтні). Загалом за неповні десять місяців 2026 року армія РФ втрачала території впродовж чотирьох місяців, а середня швидкість її просування на фронті впала до 250 кв. км. на день.

Українським силам вдалося перехопити операційну ініціативу на окремих ділянках, зокрема в Донбасі. Там у результаті проведення операції «Вівальди» було звільнено 270 кв. км. території, а плани російського Генштабу щодо оточення пояса «міст-фортець» виявилися зірваними. На цьому тлі армія РФ зазнає рекордних втрат особового складу, які лише за три тижні жовтня досягли 37 тис. убитими та пораненими порівняно з 31,27 тис. за весь жовтень 2025 року. Експерти застерігають, що якщо Україна продовжуватиме кидати виклик наступальним планам Росії, Кремль може зіткнутися з необхідністю оголошення мобілізації у тій чи іншій формі.

Водночас Кремль публічно заявляє про високі темпи просування, які суперечать даним OSINT-аналітиків. Зокрема, Володимир Путін стверджував, що з початку року російська армія «звільнила» близько 6500 кв. км. території України. Реальні здобутки РФ за січень-вересень, за підрахунками ISW, становили лише 144,5 кв км, що у 45 разів нижче за озвучену російським керівництвом цифру.

Військовий аналітик Клеман Молен зазначає, що завищені показники Москви створюють штучну лінію фронту, яку Кремль планує використовувати під час переговорів. У разі оголошення припинення вогню це може стати інструментом для його порушення та звинувачень на адресу України, оскільки офіційна Москва вважає «своїми» низку населених пунктів, які досі частково залишаються під контролем українських сил, серед яких Куп'янськ, Лиман, Костянтинівка, Добропілля та Оріхів.

Нагадаємо, Росія щомісяця втрачає близько 43 тис. військових убитими та тяжко пораненими, з яких 20–25 тис. гинуть. Таку оцінку президент України Володимир Зеленський озвучив в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану