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Тернопіль атакував реактивний безпілотник: пошкоджено адмінбудівлю

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Тернопіль атакував реактивний безпілотник: пошкоджено адмінбудівлю
Реактивні шахеди становлять окрему проблему для протиповітряної оборони
фото: ДСНС Тернопільщини (ілюстративне)

Дані про можливих потерпілих встановлюють

У ніч проти 14 жовтня російський реактивний дрон влучив в одне з адміністративних приміщень Тернополя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Тараса Пастуха.

Влучання сталося о 23:44, уточнив Пастух. Дані про можливих потерпілих наразі встановлюють. Начальник Тернопільської обласної військової адміністрації не повідомив, чи є інформація про постраждалих, їхній стан і масштаби пошкоджень, а також про повторні влучання.

 Тарас Пастух попросив жителів не поширювати фото, відео та інформацію про місце падіння дрона.

Реактивні дрони продовжують атакувати захід України

Реактивні ударні безпілотники становлять додаткову загрозу через високу швидкість польоту. Через це часу на реагування після виявлення повітряної цілі може залишатися менше, ніж під час наближення повільніших дронів.

Нагадаємо, Тернопільщина вже зазнавала таких атак. Вранці 29 вересня російські війська атакували область, зокрема обласний центр, реактивним безпілотником, а уламки дрона впали на територію промислового об'єкта. Тоді Пастух закликав жителів не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й під час небезпеки переходити до укриттів.

10 жовтня реактивний шахед уперше долетів до Львова, де його знешкодила протиповітряна оборона. За даними Повітряних сил, у ніч проти 10 жовтня Росія атакувала Україну 160 ударними дронами, 110 з яких були реактивними шахедами.

Радник президента Сергій Бескрестнов з позивним Флеш повідомив, що протягом кількох днів Росія запустила з Криму кілька десятків реактивних дронів. Чотири з них долетіли до Львова, а кілька – до Луцька, на відстань 880 км. За його оцінкою, противник вивчає можливості атак на західні області з різних напрямків.

Раніше президент Володимир Зеленський назвав чотири міста, які можуть стати головними цілями російських ударів узимку: Київ, Харків, Одесу та Львів. 

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Теги: росія Тернопільщина Тернопіль Тарас Пастух безпілотник ворог

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