«Мертва рука» оживає? Росія модернізує секретний ядерний комплекс на Уралі

Об'єкт пов'язують із системою, створеною для збереження можливості ядерного удару у відповідь

Росія провела масштабну модернізацію секретного підземного комплексу на Уралі, який пов’язують із системою управління ядерними силами «Периметр», відомою на Заході як «Мертва рука». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розслідування Danwatch, проведене спільно з The Sunday Times та центром «Досьє».

Йдеться про «Об'єкт 1335», також відомий під кодовою назвою «Грот». Він розташований усередині гори Косьвинський Камінь у Свердловській області РФ. Це захищений командний пункт Ракетних військ стратегічного призначення, захований під сотнями метрів гірської породи.

За даними розслідувачів, масштабні роботи на об’єкті розпочалися у 2018 році. Danwatch проаналізував тисячі військових тендерів і документів про закупівлі за 2018–2024 роки, які свідчать про значне розширення та укріплення підземного комплексу.

Масштабне будівництво всередині гори

Для «Об'єкта 1335» російське міноборони замовило щонайменше 22 тис. тонн сталі, понад 56,5 тис. тонн цементу, 600 км електричних кабелів, 14 тис. ламп, 21 електричну підстанцію, 182 вентиляційні установки та 95 одиниць важкої техніки.

Закуповували також обладнання для буріння гірських порід, вибухостійкі системи та спеціальні фільтри для захисту від хімічних і біологічних речовин та радіоактивного пилу.

Професор Данського технічного університету Пер Гольтерманн назвав такі обсяги «величезним будівельним проєктом». За його оцінкою, лише закупленої кількості цементу вистачило б приблизно на 150 тис. кубометрів бетону.

У тендерній документації зазначено, що комплекс призначений для розміщення обладнання управління, зв’язку й безпеки, а також для постійного перебування персоналу на бойовому чергуванні. Підрядникам була необхідна ліцензія ФСБ на роботи з державною таємницею, а водіям під час доставки матеріалів забороняли мати при собі телефони, комп’ютери та іншу електроніку.

Супутникові знімки також зафіксували масштабні земляні роботи поблизу входів до комплексу. За даними розслідування, роботи проводилися приблизно біля шести нових входів у гору.

Колишні військові, які служили на об’єкті, стверджують, що система тунелів настільки велика, що всередині гори курсують автобуси.

Що таке «Мертва рука»?

«Периметр» створили в СРСР у 1970-х роках як резервну систему управління стратегічними ядерними силами. Вона мала гарантувати можливість завдати удару у відповідь навіть у разі знищення політичного та військового керівництва країни й втрати звичайних каналів зв’язку.

У разі втрати зв’язку з керівництвом та фіксації ознак ядерного удару – зокрема сейсмічних поштовхів і радіації – захищений командний пункт мав забезпечити передачу наказу стратегічним ядерним силам. Система створювалася саме для удару у відповідь, а не для першого застосування ядерної зброї.

За словами експерта з ядерної політики Джеффрі Льюїса, свого часу навіть частина американської розвідспільноти не хотіла вірити, що така напівавтоматизована система взагалі існувала. Ознайомившись із новими матеріалами розслідування, він дійшов висновку, що Росія, ймовірно, повертає «Мертву руку» до роботи.

«Периметр» міг повернутися до бойової готовності

У російському військовому журналі ветерани Ракетних військ стратегічного призначення стверджували, що «Периметр» модернізували та у 2023 році знову привели у бойову готовність. Генерал-майор у відставці В. Г. Халін, який працював над системою ще з 1970-х років, повідомляв про оновлення її автоматизації, мобільні командні пункти та космічний зв’язок.

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер зазначив, що сама ідея резервної системи мала дати керівництву більше часу на ухвалення рішення та зменшити ризик панічної реакції на хибне попередження. Водночас інформація про оновлення автоматизації «Периметра» його насторожила: за словами дипломата, в певний момент це починає виглядати так, ніби людина може дедалі менше брати участь у процесі ухвалення рішення.

Розслідувачі пов'язують роботи на «Об'єкті 1335» із ширшою модернізацією російських ядерних сил. Експерти наголошують, що модернізація відбувається на тлі посилення протистояння Росії із Заходом.