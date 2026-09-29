Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Генсек НАТО розповів, як Альянс відповідатиме Росії на провокації

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Генсек НАТО розповів, як Альянс відповідатиме Росії на провокації
Генсек НАТО Марк Рютте заявив про приховані варіанти відповіді НАТО на атаки РФ
скриншот з відео

Частину заходів у відповідь на дії Москви союзники можуть залишити непублічними

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс має різні варіанти реагування на гібридні атаки Росії, причому відповідь не обов'язково буде симетричною або публічною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Рютте під час пресконференції у Брюсселі.

За словами Рютте, саме поняття «гібридний» звучить надто м'яко для опису дій Росії. Насправді, за його словами, йдеться про агресивну тактику «сірої зони», яка передбачає використання безпілотників, проведення диверсій та кібератак. Генсек запевнив, що НАТО має необхідні інструменти для протидії таким діям.

«Не завжди ви бачитимете їх публічно. Вони не завжди будуть симетричними. Це не завжди буде принцип "око за око", але ми маємо потрібні нам варіанти відповіді», – наголосив Рютте.

Як приклад симетричної реакції генсек НАТО згадав події кінця 2025 року, коли після перерізання підводного кабелю між Фінляндією та Естонією Альянс розпочав операцію Baltic Sentry («Балтійська варта»). Її метою став захист підводної інфраструктури.

Водночас окремі країни НАТО застосовують асиметричні заходи. Зокрема, Велика Британія, Швеція, Бельгія та Франція вживають заходів, спрямованих на ускладнення діяльності російського «тіньового флоту». Йдеться про спроби позбавити Кремль частини доходів від транспортування нафти танкерами.

Рютте також наголосив на необхідності виваженого підходу до протидії Росії. За його словами, російський очільник уже пожертвував життями до 1,2 млн власних військових у війні проти України.

«Тож тут доречна певна виваженість, але водночас слід продовжувати інвестувати в оборону – так, як це робить уряд Литви та інші країни НАТО», – сказав він.

Генсек також відзначив успішне збиття ворожого безпілотника над Литвою. Окремо Рютте назвав збільшення допомоги Україні відповіддю на російські провокації. За його словами, Москва прагне роз'єднати союзників та змусити їх втратити фокус на підтримці Києва. «Наш сигнал Москві чіткий. Ми робитимемо для України ще більше, а не менше», – підсумував генсек НАТО.

Нагадаємо, раніше Рютте заявив, що стаття 5 Північноатлантичного договору навмисно сформульована неоднозначно, аби потенційні противники НАТО не могли точно визначити умови застосування механізму колективної оборони.

Генеральний секретар НАТО також наголошував, що Альянс має необхідні можливості для реагування на гібридні загрози, проте не розкриває всі способи можливої відповіді.

Читайте також:

Теги: диверсія росія НАТО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Світ вступає у нову війну: тепер боротьба йде не за території, а за майбутнє
Світ вступає у нову війну: тепер боротьба йде не за території, а за майбутнє
10 вересня, 20:09
Спецпосланець президента США у Білорусі Джон Коул (ліворуч) під час зустрічі з президентом Олександром Лукашенком
Лукашенко готується до торгу з Трампом. Що на кону
12 вересня, 17:20
Реактивний шахед в небі над Україною
«Складніше, ніж вважалося»: радник президента Флеш розповів про проблеми з перехоплювачами реактивних шахедів
4 вересня, 11:35
Президент США заявив, що наслідки бойових дій відчуває весь світ
Трамп розповів про катастрофічні наслідки війни для Росії
21 вересня, 15:18
Польські прикордонники охороняють державний кордон
Вторгнення Росії у Литву реальне? Влада Вільнюса підготувала план евакуації мешканців до Польщі
18 вересня, 09:13
Микола Карпюк загинув на Запорізькому напрямку
На фронті загинув колишній бранець Кремля Микола Карпюк
20 вересня, 15:45
Росія, США та Україна можуть провести тристоронню зустріч найближчим часом
Путін розповів про мирні пропозиції «на столі» та подальші кроки РФ
25 вересня, 20:33
Українська армія розпочала операцію в Курській області в серпні 2024 року
ЗСУ досі утримують позиції в Курській області РФ: генерал розповів деталі
Вчора, 13:50
Жадсон виступав за «Шахтар» у 2005-2012 роках
Жадсон поїде до Росії? Ексклюзивний коментар легенди «Шахтаря»
22 вересня, 17:27

Соціум

Трамп підтримав план послаблення санкцій проти Росії – The Atlantic
Трамп підтримав план послаблення санкцій проти Росії – The Atlantic
Момент падіння російського стратегічного бомбардувальника потрапив на відео
Момент падіння російського стратегічного бомбардувальника потрапив на відео
Прем'єр Польщі попередив про наслідки російських атак біля кордону
Прем'єр Польщі попередив про наслідки російських атак біля кордону
Генсек НАТО розповів, як Альянс відповідатиме Росії на провокації
Генсек НАТО розповів, як Альянс відповідатиме Росії на провокації
У Росії розбився Ту-95МС – носій крилатих ракет для ударів по Україні
У Росії розбився Ту-95МС – носій крилатих ракет для ударів по Україні
Камчатка за 7 тис. км від України почала готуватися до атак дронів
Камчатка за 7 тис. км від України почала готуватися до атак дронів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 вересня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 вересня 2026
68K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
68K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
53K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
43K
Новий міністр відновлення узяв собі в радники дружину заступника Буданова

Новини

Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
Сьогодні, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
Сьогодні, 14:24
В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 19°, місцями дощитиме, туман: погода на 25 вересня 2026 року
25 вересня, 05:59
В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
24 вересня, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
23 вересня, 17:08

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua