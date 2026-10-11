Трамп став на захист Путіна та знову розкритикував Зеленського

Американський президент похвалив диктатора за постачання дешевої нафти

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито зацікавлений у досягненні домовленостей щодо завершення війни проти України. Водночас американський лідер звинуватив президента України Володимира Зеленського в небажанні укладати угоду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяви Трампа.

Американський президент заявив, що Росія нібито хоче домовитися про врегулювання війни, однак переговорний процес неодноразово заходив у глухий кут. «Я думаю, що Росія хотіла б укласти угоду. Ми неодноразово поверталися до цього питання, але Росія хотіла б домовитися», – заявив Трамп.

❗️Трамп про переговори щодо України: «Я думаю, що Росія хотіла б укласти угоду. Ми неодноразово поверталися до цього питання, але Росія хоче домовитися. Цю ситуацію можна було врегулювати вже багато разів, але з якоїсь причини Зеленський не хоче укладати угоду». — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 11, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Президент США також висловив переконання, що війну можна було врегулювати раніше, проте звинуватив Зеленського в небажанні досягати домовленостей. «Це питання можна було вирішити вже багато разів, але з якоїсь причини Зеленський не хоче укладати угоду», – сказав американський лідер.

Крім того, Трамп розповів про нещодавню телефонну розмову з Путіним. Журналісти поцікавилися, що саме російський диктатор сказав йому під час спілкування. «Він хотів би досягти врегулювання. Президент Путін дуже прагне врегулювання», – відповів Трамп.

Окремо американський президент позитивно висловився про постачання російської нафти на світовий ринок. «Путін постачає багато нафти на світовий ринок, розумієте? Це добре. І, до речі, за дуже низькою ціною», – заявив президент США. Водночас Трамп не навів конкретних умов можливої угоди.

Напередодні, 10 жовтня, президент США Дональд Трамп закликав українців обрати нового президента. Американський лідер заявив, що Володимир Зеленський нібито мав можливість завершити війну вже багато разів, однак не скористався нею. На думку Трампа, Україні потрібен інший керівник, який зможе досягти домовленостей із Росією.

Крім того, Трамп висунув Зеленському ультиматум щодо ударів по російській нафтовій інфраструктурі. «Ми сказали Зеленському: «Робіть, що хочете, але не чіпайте дизельне пальне», – зазначив Трамп.

Спеціальний представник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв назвав звернення американського президента до українців «історичним» і «знаковим» . Представник Кремля підтримав заклик Трампа змінити українське керівництво та повторив звинувачення на адресу Зеленського в нібито небажанні завершувати війну.