Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Україну, заява Трампа про російські НПЗ: головне за ніч 1 жовтня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Україну, заява Трампа про російські НПЗ: головне за ніч 1 жовтня
колаж: glavcom.ua

Дайджест  новин, які сталися у ніч на 1 жовтня 2026 року

Росія атакувала Київ та Одесу, президент США Дональд Трамп 

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 1 жовтня.

Удар по Києву

Задимлення у Києві після атаки
Задимлення у Києві після атаки
фото: соціальні мережі

У ніч на 1 жовтня російські окупанти продовжують тероризувати Київ ударами. Віталій Кличко повідомив про влучання в Оболонському районі.

В Оболонському районі Росія атакувала складські приміщення. У КМВА повідомили, що у Солом'янському районі внаслідок ворожої атаки виникло загоряння кафе на першому поверсі житлового будинку.

Атака на Одесу

Одеса потрапила під атаку БпЛА, виникла пожежа
Одеса потрапила під атаку БпЛА, виникла пожежа
скріншот з відео

У ніч на 1 жовтня російська окупаційна армія атакувала Одесу. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

За інформацією Лисака, постраждала інфраструктура. «Ворог атакував Одесу. Постраждала інфраструктура. Інформація про постраждалих на цю хвилину не надходила. Деталі зʼясовуємо», – написав Лисак.

У мережі пишуть про пожежу у бізнес-центрі «Фабрика Бізнесу».

Трамп про атаки на російські НПЗ

Трамп: Дизельне паливо зазнає набагато більших збитків не через ситуацію на Близькому Сході, а через те, що відбувається в Росії
Трамп: Дизельне паливо зазнає набагато більших збитків не через ситуацію на Близькому Сході, а через те, що відбувається в Росії
фото: AP

Дональд Трамп заявив, що ключовою причиною збитків і проблем на світовому ринку дизельного палива є не події на Близькому Сході, а масштабне виведення з ладу російських нафтопереробних заводів. 

За словами Трампа, російські НПЗ зупиняються та зазнають пошкоджень з тривожною швидкістю, що безпосередньо впливає на глобальні поставки.

Інші важливі новини:

Теги: росія Одеса Київ Дональд Трамп нафта США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Варвари вже на порозі»: чому Європа втрачає готовність захищати свій світ
«Варвари вже на порозі»: чому Європа втрачає готовність захищати свій світ
28 вересня, 08:35
Гераскевич: Російська шахова чемпіонка Валентина Гуніна заявила про свою підтримку російського вторгнення в Україну
Гераскевич закликав запровадити перевірку росіян, які хочуть взяти участь в Олімпіаді-2028
24 вересня, 17:46
Північний міст введений в експлуатацію 3 грудня 1976 року
Рух пішоходів Північним мостом частково обмежено до 7 жовтня (схема)
24 вересня, 06:15
Росіяни критично пошкодили нафтогазовий об'єкт на Полтавщині
Росіяни п'ятьма ракетами зруйнували нафтогазовий об'єкт на Полтавщині
22 вересня, 12:44
Трамп вирішив «упакувати» тему мит у санкційну історію для отримання двопартійної підтримки в Палаті представників
Навіщо Трампу закон про «пекельні санкції» саме зараз
20 вересня, 23:53
П'ята за добу повітряна тривога у столиці завершилася о 20:56
П'ята за добу повітряна тривога у Києві тривала майже годину
19 вересня, 20:59
Трамп назвав 25 пунктів, які вважає своїми головними досягненнями
Трамп склав список із 25 своїх головних досягнень
19 вересня, 08:49
Городину, фрукти та м’ясо кияни зможуть купити безпосередньо у виробників
У Києві 15-20 вересня відбудуться продуктові ярмарки: адреси
14 вересня, 12:47
«Київстар» не уточнив характер і масштаб пошкоджень офісу
«Київстар» зробив заяву після атаки РФ по офісу компанії в Києві
11 вересня, 16:03

Події в Україні

Втрати ворога станом на 1 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 1 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 жовтня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 1 жовтня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 1 жовтня 2026
Атака на Україну, заява Трампа про російські НПЗ: головне за ніч 1 жовтня
Атака на Україну, заява Трампа про російські НПЗ: головне за ніч 1 жовтня
NYT: Українські морські безпілотники переосмислили війну на морі
NYT: Українські морські безпілотники переосмислили війну на морі
173 бої за добу: лінія фронту станом на 30 вересня 2026
173 бої за добу: лінія фронту станом на 30 вересня 2026

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 жовтня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
86K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
69K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
67K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах

Новини

В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
Вчора, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24
В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
29 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua