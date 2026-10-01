Атака на Україну, заява Трампа про російські НПЗ: головне за ніч 1 жовтня
Дайджест новин, які сталися у ніч на 1 жовтня 2026 року
Росія атакувала Київ та Одесу, президент США Дональд Трамп
«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 1 жовтня.
Удар по Києву
У ніч на 1 жовтня російські окупанти продовжують тероризувати Київ ударами. Віталій Кличко повідомив про влучання в Оболонському районі.
В Оболонському районі Росія атакувала складські приміщення. У КМВА повідомили, що у Солом'янському районі внаслідок ворожої атаки виникло загоряння кафе на першому поверсі житлового будинку.
Атака на Одесу
У ніч на 1 жовтня російська окупаційна армія атакувала Одесу. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.
За інформацією Лисака, постраждала інфраструктура. «Ворог атакував Одесу. Постраждала інфраструктура. Інформація про постраждалих на цю хвилину не надходила. Деталі зʼясовуємо», – написав Лисак.
У мережі пишуть про пожежу у бізнес-центрі «Фабрика Бізнесу».
Трамп про атаки на російські НПЗ
Дональд Трамп заявив, що ключовою причиною збитків і проблем на світовому ринку дизельного палива є не події на Близькому Сході, а масштабне виведення з ладу російських нафтопереробних заводів.
За словами Трампа, російські НПЗ зупиняються та зазнають пошкоджень з тривожною швидкістю, що безпосередньо впливає на глобальні поставки.
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