«Я знайшов поле конопель»: окупант розповів, чим займається на війні (аудіо)
Рашист скаржиться, що не скоро повернеться додому
Російський військовий вихваляється перед рідними, що вживає наркотики та алкоголь під час перебування у тимчасово окупованому регіоні України. Перехоплену розмову оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони.
«Все бомбимо нах. Я знайшов поле конопель, тут бошок темрява, я вже втомився дмухати. Так, сиджу я в окопах, на другій лінії оборони, ходимо гуляємо, пиво п'ємо. Тільки не питай, коли повертаємось. По ходу ніколи. Поки не закінчиться війна тут сидітимемо», – йдеться у перехопленні ГУР.
Нагадаємо, військовослужбовець РФ у черговому перехопленні із захопленням розповідає про роботу українських аеророзвідників і артилеристів на Херсонському напрямку. Також розвідка оприлюднила розмову рашиста, де він зізнається, що більше 60 мобілізованих новобранців РФ зникли безвісти в Україні.
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