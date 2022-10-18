«Я знайшов поле конопель»: окупант розповів, чим займається на війні (аудіо)

Рашист скаржиться, що не скоро повернеться додому

Російський військовий вихваляється перед рідними, що вживає наркотики та алкоголь під час перебування у тимчасово окупованому регіоні України. Перехоплену розмову оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони.

«Все бомбимо нах. Я знайшов поле конопель, тут бошок темрява, я вже втомився дмухати. Так, сиджу я в окопах, на другій лінії оборони, ходимо гуляємо, пиво п'ємо. Тільки не питай, коли повертаємось. По ходу ніколи. Поки не закінчиться війна тут сидітимемо», – йдеться у перехопленні ГУР.

Нагадаємо, військовослужбовець РФ у черговому перехопленні із захопленням розповідає про роботу українських аеророзвідників і артилеристів на Херсонському напрямку. Також розвідка оприлюднила розмову рашиста, де він зізнається, що більше 60 мобілізованих новобранців РФ зникли безвісти в Україні.