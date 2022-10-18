Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Я знайшов поле конопель»: окупант розповів, чим займається на війні (аудіо)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Я знайшов поле конопель»: окупант розповів, чим займається на війні (аудіо)
Розвідка вчергове перехопила розмову рашиста
фото: Головне управління розвідки

Рашист скаржиться, що не скоро повернеться додому 

Російський військовий вихваляється перед рідними, що вживає наркотики та алкоголь під час перебування у тимчасово окупованому регіоні України. Перехоплену розмову оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони.

«Все бомбимо нах. Я знайшов поле конопель, тут бошок темрява, я вже втомився дмухати. Так, сиджу я в окопах, на другій лінії оборони, ходимо гуляємо, пиво п'ємо. Тільки не питай, коли повертаємось. По ходу ніколи. Поки не закінчиться війна тут сидітимемо», – йдеться у перехопленні ГУР.

Нагадаємо, військовослужбовець РФ у черговому перехопленні із захопленням розповідає про роботу українських аеророзвідників і артилеристів на Херсонському напрямку. Також розвідка оприлюднила розмову рашиста, де він зізнається, що більше 60 мобілізованих новобранців РФ зникли безвісти в Україні.

Теги: алкоголь війна Міноборони наркотики розвідка окупанти

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дробот виправдовувала анексію українських територій 
Мешканка Черкас, яка закликала окупантів вдарити по місту, сяде на 10 років
Сьогодні, 17:18
У російських загарбників у Херсоні проблеми із забезпеченням 
Скільки окупантів перебувають у Херсоні: дані ОВА
Сьогодні, 15:17
Тополя: Десь у пеклі вже не рже Кобзон
Тополя висміяв окупантів, яким видали замість бронежилетів страйкбольні жилетки
Сьогодні, 11:26

Події в Україні

Обстріл Житомирщини: рятувальники ліквідували пожежу (фото)
Обстріл Житомирщини: рятувальники ліквідували пожежу (фото)
«Я знайшов поле конопель»: окупант розповів, чим займається на війні (аудіо)
«Я знайшов поле конопель»: окупант розповів, чим займається на війні (аудіо)
Військовий експерт спрогнозував, який напрямок стане ключовим на фронті 
Військовий експерт спрогнозував, який напрямок стане ключовим на фронті 
Авіація ЗСУ завдала 20 ударів ворогу: як минув день на фронті
Авіація ЗСУ завдала 20 ударів ворогу: як минув день на фронті
Ексглава «Укрбуду» Микитась попався на спробі дати рекордний хабар
Ексглава «Укрбуду» Микитась попався на спробі дати рекордний хабар
Мешканка Черкас, яка закликала окупантів вдарити по місту, сяде на 10 років
Мешканка Черкас, яка закликала окупантів вдарити по місту, сяде на 10 років

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
367K
Путін наказав захопити українське місто до кінця жовтня
142K
Головне за ніч: плани Путіна на Бахмут та надзвичайний стан у Росії
112K
Арестович заявив, що на Україну чекає нова хвиля мобілізації (відео)
101K
Ситуація критична. Банкова закликала готуватися до відключення світла й води
85K
Запуск ракет. У більшості регіонів України завили сирени (карта)
81K
Моральні якості військових пілотів РФ: вся правда в одному фото 

Новини

За добу ЗСУ відбили сім атак окупантів на Харківщині та Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 07:04
Атака дронів на Україну. ISW назвав мету Росії
Сьогодні, 06:33
Італія надала Україні новий пакет військової допомоги
Сьогодні, 00:45
За добу ЗСУ відбили дев’ять ворожих атак на Донеччині – Генштаб
Вчора, 07:11
ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донеччині – Генштаб
15 жовтня, 06:54
Скандал із Starlink та заяви Путіна. П'ять головних новин дня
14 жовтня, 21:00

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту