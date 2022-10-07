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Більше 60 мобілізованих новобранців РФ зникли безвісти в Україні, – перехоплення

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Більше 60 мобілізованих новобранців РФ зникли безвісти в Україні, – перехоплення
фото ілюстративне

Рашист розповідає дружині, що ховається в полі через танковий обстріл

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило перехоплення телефонної розмови рашиста с дружиною про ситуацію з мобілізованими новобранцями.

«Зараз в будинку. Ну, я в поле вийшов, правда, щоб цей... за***ли. Танки через нас стріляють один в одного, а ми в будинку», – розповів окупант дружині на питання, чи знаходяться вони в окопі.

«У нас 60 людей пропало безвісти... 65. З мобілізованих. Тільки приїхали і на другий день пропали», – додав окупант.

Нагадаємо, що мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими. 

Також раніше стало відомо, що мобілізовані росіяни з Таманської дивізії, яких призвали 26 вересня, оприлюднили в мережі крик про допомогу. Поїзд возить їх по Росії уже тиждень, при цьому військові не знають, який у них пункт призначення. Наразі в ешелоні майже всі похворіли, симптоми схожі на коронавірус. 

Такий стан речей уже довів до бунту приблизно 500 мобілізованих росіян у Бєлгородській області. Бунтівні солдати скаржаться на хаос із мобілізацією. Їм видали зброю, однак не оформили відповідних документів та не приписали до жодної з військових частин.

Кремлівський диктатор Володимир Путін вперше публічно звинуватив міноборони РФ у провалі мобілізації. Мовляв, міноборони не внесло вчасно зміни до правової бази за списком тих, хто не підпадає під мобілізацію, тож тепер буцімто доводиться вносити корективи.

Нагадаємо, від 21 вересня, відколи у країні-агресорці оголошена так звана часткова мобілізація, вояків набирали без відбору і Росією прокотилася хвиля протестів. Тим часом у РФ порушена перша справа за ухиляння від мобілізації.

Після оголошеної «часткової» мобілізації в РФ, її територію вже покинули приблизно 700 тис. людей.

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Теги: росія окупанти війна Україна перехоплення

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