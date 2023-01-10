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Як після апокаліпсису: моторошні кадри зі знищеного окупантами Сєвєродонецька

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Як після апокаліпсису: моторошні кадри зі знищеного окупантами Сєвєродонецька
У Сєвєродонецьку не лишилося вцілілих будинків
фото із соцмережі

У Сєвєродонецьку руїни та пустка

Російські окупанти майже повністю знищили Сєвєродонецьк у Луганській області. Моторошні кадри зі зруйнованого міста оприлюднені у соцмережі.

Місто нагадує кадри з фільми про апокаліпсис: зруйновані приватні будинки та багатоповерхівки, знищена у результаті обстрілів техніка на узбіччі доріг, на вулицях зовсім немає людей.

Як відомо, 25 червня окупанти повністю захопили Сєвєродонецьк. До цього на території заводу «Азот» тривали бої.

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Теги: Луганщина окупанти війна росія

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