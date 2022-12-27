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Окупанти ріжуть на метал обладнання «Азоту» – мер Сєвєродонецька

glavcom.ua
Окупанти ріжуть на метал обладнання «Азоту» – мер Сєвєродонецька
Загарбники фактично знищують підприємство
фото: Reuters

За словами Стрюка, наразі вивозиться та ріжеться на метал цінне обладнання Сєвєродонецького хімічного заводу «Азот»

У тимчасово захопленому російськими військами Сєвєродонецьку Луганської області окупанти фактично знищують хімічний завод «Азот», «ріжуть» обладнання та вивозять найцінніше на територію РФ. Таку заяву зробив мер Сєвєродонецька Олександр Стрюк в ефірі одного з телеканалів.

«Така політика у них усюди, там, де вони окупували території – загарбництво відбувається тотальне. Стосовно Сєвєродонецька, то якщо влітку після окупації були такі громогласні заяви про відновлення роботи Сєвєродонецького «Азоту», то зараз усім ясно, що, крім того, щоб порізати більш менш цінне обладнання і вивезти на споріднене підприємство, яке є на території Росії – на більше не здатні», – зазначив він.

Зокрема, розповів Стрюк, наразі вивозиться та ріжеться на метал цінне обладнання Сєвєродонецького хімічного заводу «Азот».

«І зрозуміло, що це безповоротно і знищують фактично підприємство. Так і з іншими галузями», – сказав мер.

Сєвєродонецький «Азот» – третій за розміром в Україні виробник аміаку та одне з найбільших у Європі підприємств хімічної промисловості з виробництва азотних добрив, метанолу, оцтової кислоти, вінілацетату та його похідних, ацетилену, формаліну, каталізаторів, товарів побутової хімії та іншої хімічної продукції.

До слова, триває 307-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Окупанти і далі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Лиманському напрямках, на Куп’янському, Авдіївському та Запорізькому – намагаються покращити тактичне положення. На Новопавлівському та Херсонському напрямках противник обороняється.

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Теги: росія окупанти війна мер Україна

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