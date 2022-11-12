Окупанти вивезли із Сєвєродонецької лікарні все обладнання

Рашисти використовують заклади охорони здоров’я для розміщення військовослужбовців та техніки

Російські окупанти вивезли із лікарні в Сєвєродонецьку практично все сучасне обладнання. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його даними, окупанти лишили медичних працівників, які погодились співпрацювати з окупантами, фактично наодинці із засобами надання первинної допомоги.

Також Гайдай повідомив, що 11 листопада підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Новоселівського, М’ясожарівки, Макіївки і Білогорівки Луганської області.

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Із танків та різнокаліберної артилерії росіяни обстріляли територію навкруги шести населених пунктів Луганщини на Куп’янському та Лиманському напрямках.

На тимчасово окупованих територіях росіяни все частіше використовують будівлі та територію релігійних організацій, закладів освіти і охорони здоров’я для розміщення військовослужбовців та техніки. Вогневі позиції мінометів і артилерії також облаштовують навкруги, таким чином прикриваючись населенням та працівниками цих закладів.

Між тим, Збройні сили України звільнили від російських загарбників на Луганщині вже 11 населених пунктів.

Раніше повідомлялося, що на Луганщині рашисти-зеки вкрали зброю і втекли від командирів.

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Нагадаємо, днями в Луганській області у селі Діброва українські військові підірвали склад паливно-мастильних матеріалів російських військових.