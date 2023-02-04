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Як росіяни готуються до нової ракетної атаки: інформація від «Півдня»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як росіяни готуються до нової ракетної атаки: інформація від «Півдня»
фото ілюстративне

На бойовому чергуванні в Чорному морі ракетоносіїв немає, проте щоб вийти на позиції їм треба лише дві години

Російські терористи готуються до нової можливої масованої ракетної атаки. Зараз вони ведуть активну розвідку авіацією та безпілотниками. Про це повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Ворог збирає максимальну інформацію, активізував розвідувальні БПЛА, які ми досить результативно збиваємо. Але бачимо, що їх все більше й більше з'являється з акваторії Чорного моря, вздовж узбережжя в Миколаївській області і фіксуємо спрямування на Одеську область», – розповіла Гуменюк.

Зазначається, що наразі на бойовому чергуванні в Чорному морі ракетоносіїв немає, оскільки море штормить.

«Корабельне угруповування ворога хоч і складається з дев’яти кораблів в Чорному морі, але жодного ракетоносія на службі зараз немає, вони укриваються в пунктах базування. Хоча це абсолютно не свідчить про те, що вони не збираються атакувати. Пам'ятаймо, щоб вийти на бойові позиції їм потрібні 1,5-2 години», – додала вона.

Крім того, наголошується, що окупанти прив’язуються до певних дат і лютий місяць для них специфічний місяць (саме в лютому почалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну).

«Вони цілком імовірно можуть готувати такий удар і сьогоднішня тривога, яка була по всій території України через зліт, зокрема, розвідувальної авіації тому підтвердження. Ворог збирає інформацію та готується», – підсумувала речниця.

Раніше Гуменюк повідомила, що ворог може завдати несподіваного удару і розповіла, звідки Росія може раптово атакувати Україну.

Теги: росія окупанти Україна ракета

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