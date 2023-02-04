Новий наступ росіян. Чи можна зірвати плани Кремля?

Масована атака росіян уже розпочалася

В інформаційному просторі побільшало інформації про майбутній масований наступ з боку РФ.

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У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що окупаційні війська передислокують на схід додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння та військову техніку, що путін наказав до березня повністю захопити території Донецької та Луганської областей.

Масована атака росіян уже розпочалася. І навряд чи Захід встигне відреагувати на неї так, як ми хочемо. А саме – повною видачею всього, що нам потрібне, включаючи авіацію.

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Більше того, навіть ті танки, які нам обіцяні, прийдуть не скоро.

І це підштовхує Путіна на прискорення можливості ескалації чи контрнаступу, як вони це називають, на Донбасі.

Які можуть бути превентивні заходи, що зірвуть плани Кремля?

Ну, наприклад, вибухи наприкінці січня на заводах в Ірані – один із таких превентивних заходів.

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Оскільки можливості Путіна для наступу обумовлюються наявністю необхідних ресурсів. Боєприпаси, ракети, безпілотники, які росіяни отримували або збиралися отримувати з Ірану, – це саме такі ресурси. І зараз, сподіваюся, в агресора їх буде менше.

Такі запобіжні заходи працюють. В іншому всі надії – на отримання західної зброї, на ЗСУ, які зараз мають поповнюватися особовим складом, компенсуючи втрати. Фактично ми говоримо про чергову хвилю мобілізації в Україні.

Гіпотетично щось, що зриває плани Кремля, може статися і в РФ. Той же метеорит може впасти не в Красноярську, як нещодавно, а набагато, скажімо так, прицільніше.

Але якщо говорити про те, що можна прорахувати, – всередині РФ чогось, що могло б зупинити війну, поки не проглядається.