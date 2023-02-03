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Несподіваний удар. «Південь» повідомив звідки раптово може атакувати РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Несподіваний удар. «Південь» повідомив звідки раптово може атакувати РФ
Окупанти постійно змінюють тактику
фото ілюстративне

ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій та продовжують ретельно відстежувати тактику ворога

Російські загарбники наразі сконцентрували свої сили на східному напрямку. Водночас окупанти можуть завдати несподіваного удару з півдня нашої країни. Про це повідомила речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Те, що вони перекидають більш підготовлені сили на схід – зрозуміло, що там зараз сконцентрований їхній пріоритет. Але південний регіон завжди залишався у них у полі зору – вони не випускають його з-під контролю і тримають як додатковий напрямок, на якому може бути завдано, скажімо так, несподіваного активного удару», – пояснила Гуменюк.

Речниця зазначила, що ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій та продовжують ретельно відстежувати тактику ворога.

Крім того, наголошується, що окупанти постійно змінюють тактику, маневруючи усіма наявними ресурсами.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомила, чи буде найближчими тижнями наступ із Білорусі.

Також аналітики ISW розкрили хитрий план Путіна перед новим масштабним наступом.

А секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що російський диктатор Володимир Путін може спробувати провести масштабну атаку з півночі, півдня та сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року, приурочивши її до річниці повномасштабного вторгнення. 

Міністр оборони України Резніков назвав напрямки, де РФ може почати наступ до річниці вторгнення.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Путін готує наступ на Київ.

Читайте також: Путін планує новий наступ: до чого готуватися ЗСУ та українцям 
Теги: війна росія окупанти наступ

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