Несподіваний удар. «Південь» повідомив звідки раптово може атакувати РФ

ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій та продовжують ретельно відстежувати тактику ворога

Російські загарбники наразі сконцентрували свої сили на східному напрямку. Водночас окупанти можуть завдати несподіваного удару з півдня нашої країни. Про це повідомила речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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«Те, що вони перекидають більш підготовлені сили на схід – зрозуміло, що там зараз сконцентрований їхній пріоритет. Але південний регіон завжди залишався у них у полі зору – вони не випускають його з-під контролю і тримають як додатковий напрямок, на якому може бути завдано, скажімо так, несподіваного активного удару», – пояснила Гуменюк.

Речниця зазначила, що ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій та продовжують ретельно відстежувати тактику ворога.

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Крім того, наголошується, що окупанти постійно змінюють тактику, маневруючи усіма наявними ресурсами.

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