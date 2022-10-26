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Є загиблі, багато пожеж: рашисти обстріляли Оріхів (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Є загиблі, багато пожеж: рашисти обстріляли Оріхів (відео)
Унаслідок атаки виникли пожежі в багатоповерховому будинку
фото: Олександр Старух

Унаслідок атаки дві людини загинули, одна отримала поранення

Окупанти обстріляли Оріхів та село Преображенка Запорізької області реактивними системами залпового вогню з запалювальними боєприпасами. Унаслідок атаки дві людини загинули, одна отримала поранення. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

«Вже відомо, що двоє людей загинули та одна поранена в селі Преображенка», – розповів Старух.

Крім того, за словами очільника регіону, внаслідок атаки виникли пожежі в багатоповерховому будинку в центрі Оріхова та приватних будинках навколо.  «Горіло шість квартир. Загальна площа пожежі була понад 400 кв м. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – додав він.

Також Старух показав відео наслідків нічних обстрілів Оріхова та села Преображенка.

Нагадаємо, кількість поранених внаслідок ракетного удару по Дніпру 25 жовтня зросла до чотирьох.  Як повідомлялося,  у вівторок, 25 жовтня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Дніпро. Внаслідок цього трапилась пожежа та є загиблі цивільні. Раніше заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомляв, що російські терористи запускали свої ракети по місту, але уламки снаряду впали на місцеву АЗС. Він також опублікував фото наслідків обстрілу.

Теги: окупанти Запоріжжя обстріл війна

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