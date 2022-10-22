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Окупанти двічі за ніч вдарили ракетами по селу на Запоріжжі (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти двічі за ніч вдарили ракетами по селу на Запоріжжі (фото)
Посеред села великі вирви від ракет
фото: Олександр Старух/Facebook

Влада повідомила про наслідки ракетного удару по селу

У ніч на суботу, 22 жовтня, російські окупанти завдали два ракетних удари по селу Зарічне Комишуваської ОТГ Запорізької області. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«На щастя, обійшлося без постраждалих та руйнувань», – додав він.

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У ніч на 22 жовтня окупанти завдали удару по Черкаській області.

Також уночі окупанти накрили вогнем дві громади Нікопольського району Дніпропетровщини – Марганецьку та Нікопольську.

Уранці 22 жовтня в Україні оголошена масштабна повітряна тривога.

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Теги: росія війна окупанти ракета Запорізька область

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