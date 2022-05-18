Єрмак поспілкувався із легендою Голівуду: про що домовилися

Андрій Єрмак запросив Роберта де Ніро відвідати Україну, коли буде така можливість

Глава Офісу президента попросив зірку долучитися до проєкту United24

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак поспілкувався з американським актором Робертом де Ніро та продюсером Джейн Розенталь. Вони є співзасновниками кінофестивалю «Трайбека», що виник як реакція на теракти 11 вересня 2001 року в США. Про це Єрмак повідомив у своєму Telegram-каналі, зауваживши, що подякував зіркам за підтримку України.

«Вдячний легенді Голівуду Роберту де Ніро за його позицію щодо жахливої війни, яку розв’язала проти нашої країни Росія. Бо коли нас підтримують такі люди – це надихає, дає енергію і сили», – зауважив керівник Офісу президента.

Під час розмови Джейн Розенталь зазначила, що дуже важко спостерігати за тим, що зараз відбувається в Україні, і сказала, що вони намагаються робити все можливе, щоб допомогти українцям.

Вона виступила з пропозицією продемонструвати відеозвернення Президента України Володимира Зеленського до учасників та гостей цьогорічного фестивалю «Трайбека», що проходитиме з 8 до 19 червня.

Андрій Єрмак підтримав таку ідею, а також запропонував Роберту де Ніро та Джейн Розенталь розглянути можливість долучитися до підтримки ініційованого Президентом Володимиром Зеленським проєкту United24, який має об’єднати людей з усього світу довкола бажання допомогти Україні.

«Запросив Роберта де Ніро відвідати Україну, коли буде така можливість. Актор зазначив, що з нетерпінням чекає відповідної нагоди», – підсумував Єрмак.

Нагадаємо, раніше Андрій Єрмак спілкувався із Анджеліною Джолі та посприяв її приїзду в Україну.

30 квітня зірка Голлівуду Анджеліна Джолі з гуманітарною місією прибула до України та відвідала львівський залізничний вокзал, де зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська.

Раніше в мережі з'явилося відео, як Джолі у Львові спілкується з біженцями на вокзалі.

Також ми розповідали, що Джолі завітала до кав’ярні «Львівські круасани» на Сихові. Там її помітила журналістка Майя Підгородецька, яка оприлюднила відео з акторкою. Джолі охоче спілкується з українцями, вітається та роздає автографи.

Анджеліна Джолі підтримує Україну з перших днів війни та допомагає організувати допомогу для українців, які були змушені залишити свої домівки. Як посол доброї волі ООН нещодавно актриса відвідала шпиталь Pediatrico Bambino Gesu у Римі, де зараз перебувають діти-біженці з України.

Також Анджеліна Джолі розмістила пост про смерть вагітної жінки в Маріуполі.