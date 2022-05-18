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    Події в Україні

    Єрмак поспілкувався із легендою Голівуду: про що домовилися

    Андрій Єрмак запросив Роберта де Ніро відвідати Україну, коли буде така можливість - Єрмак поспілкувався із легендою Голівуду: про що домовилися
    Андрій Єрмак запросив Роберта де Ніро відвідати Україну, коли буде така можливість
    фото: Андрій Єрмак/Telegram

    Глава Офісу президента попросив зірку долучитися до проєкту United24

    Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак поспілкувався з американським актором Робертом де Ніро та продюсером Джейн Розенталь. Вони є співзасновниками кінофестивалю «Трайбека», що виник як реакція на теракти 11 вересня 2001 року в США. Про це Єрмак повідомив у своєму Telegram-каналі, зауваживши, що подякував зіркам за підтримку України.

    «Вдячний легенді Голівуду Роберту де Ніро за його позицію щодо жахливої війни, яку розв’язала проти нашої країни Росія. Бо коли нас підтримують такі люди – це надихає, дає енергію і сили», – зауважив керівник Офісу президента.

    Під час розмови Джейн Розенталь зазначила, що дуже важко спостерігати за тим, що зараз відбувається в Україні, і сказала, що вони намагаються робити все можливе, щоб допомогти українцям.

    Вона виступила з пропозицією продемонструвати відеозвернення Президента України Володимира Зеленського до учасників та гостей цьогорічного фестивалю «Трайбека», що проходитиме з 8 до 19 червня.

    Андрій Єрмак підтримав таку ідею, а також запропонував Роберту де Ніро та Джейн Розенталь розглянути можливість долучитися до підтримки ініційованого Президентом Володимиром Зеленським проєкту United24, який має об’єднати людей з усього світу довкола бажання допомогти Україні.

    «Запросив Роберта де Ніро відвідати Україну, коли буде така можливість. Актор зазначив, що з нетерпінням чекає відповідної нагоди», – підсумував Єрмак.

    Нагадаємо, раніше Андрій Єрмак спілкувався із Анджеліною Джолі та посприяв її приїзду в Україну.

    30 квітня зірка Голлівуду Анджеліна Джолі з гуманітарною місією прибула до України та відвідала львівський залізничний вокзал, де зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська.

    Раніше в мережі з'явилося відео, як Джолі у Львові спілкується з біженцями на вокзалі.

    Також ми розповідали, що Джолі завітала до кав’ярні «Львівські круасани» на Сихові. Там її помітила журналістка Майя Підгородецька, яка оприлюднила відео з акторкою. Джолі охоче спілкується з українцями, вітається та роздає автографи.

    Анджеліна Джолі підтримує Україну з перших днів війни та допомагає організувати допомогу для українців, які були змушені залишити свої домівки. Як посол доброї волі ООН нещодавно актриса відвідала шпиталь Pediatrico Bambino Gesu у Римі, де зараз перебувають діти-біженці з України.

    Також Анджеліна Джолі розмістила пост про смерть вагітної жінки в Маріуполі.

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    Теги: росія окупанти США ООН війна Львів смерть посол Україна актриса актор Андрій Єрмак окупація вокзал час #stoprussia
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    Єрмак поспілкувався із легендою Голівуду: про що домовилися