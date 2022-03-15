Анджеліна Джолі розмістила пост про смерть вагітної жінки в Маріуполі

Акторка повідомила світові, що жінка з ненародженим дитятком померла в Маріуполі

Знаменита Голлівудська актриса Анджеліна Джолі розповіла своїм підписниками про цинічний авіаудар по дитячій лікарні та пологовому в Маріуполі. Також вона повідомила про смерть вагітної жінки, фото з якою облетіло весь світ. Про це акторка написала в Instagram.

Анджеліна Джолі, яка вже 19 років є послом доброї волі ООН, опублікувала пост з новиною у себе в інстаграмі. У сторіс, з посиланням на The Washington Post, вона повідомила, що жінка з ненародженим дитятком померла в Маріуполі.

Як повідомлялося, 9 березня російські окупанти безжально розбомбили пологовий будинок у Маріуполі. Одна з вагітних, яка постраждала під час обстрілу і фото якої облетіло увесь світ, померла разом з ненародженою дитиною.

Нагадаємо, 9 березня російські воєнні злочинці нанесли ракетно-бомбові удари по пологовому будинку та дитячій лікарні міста Маріуполя. Внаслідок авіаудару по Маріупольському пологовому будинку №2 постраждали 17 осіб серед медперсоналу і породіль.