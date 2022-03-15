  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Анджеліна Джолі розмістила пост про смерть вагітної жінки в Маріуполі

    Анджеліна Джолі розмістила пост про смерть вагітної жінки в Маріуполі
    фото: 24tv.ua

    Акторка повідомила світові, що жінка з ненародженим дитятком померла в Маріуполі

    Знаменита Голлівудська актриса Анджеліна Джолі розповіла своїм підписниками про цинічний авіаудар по дитячій лікарні та пологовому в Маріуполі. Також вона повідомила про смерть вагітної жінки, фото з якою облетіло весь світ. Про це акторка написала в Instagram.

    Анджеліна Джолі, яка вже 19 років є послом доброї волі ООН, опублікувала пост з новиною у себе в інстаграмі. У сторіс, з посиланням на The Washington Post, вона повідомила, що жінка з ненародженим дитятком померла в Маріуполі.

    Як повідомлялося, 9 березня російські окупанти безжально розбомбили пологовий будинок у Маріуполі. Одна з вагітних, яка постраждала під час обстрілу і фото якої облетіло увесь світ, померла разом з ненародженою дитиною.

    Нагадаємо, 9 березня російські воєнні злочинці нанесли ракетно-бомбові удари по пологовому будинку та дитячій лікарні міста Маріуполя. Внаслідок авіаудару по Маріупольському пологовому будинку №2 постраждали 17 осіб серед медперсоналу і породіль.

    Теги: Маріуполь окупанти війна смерть актриса Instagram пологовий будинок #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Анджеліна Джолі розмістила пост про смерть вагітної жінки в Маріуполі