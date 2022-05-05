У Єрмака повідомили, хто «взяв телефончик» у Анджеліни Джолі

Єрмак та Джолі часто спілкуються в зумі

Під час приїзду Джолі в Україну мережею ширилися жарти про те, хто встиг взяти у неї телефон

В Офісі президента повідомили, хто сприяв візиту голлівудської акторки Анджеліни Джолі в Україну.

«Нарешті вже офіційно можу вам зізнатися, хто насправді стоїть за приїздом Анджеліни Джолі в Україну. І у кого таки є її телефонний номер», – написала радниця з питань комунікацій керівника Офісу президента України Андрія Єрмака Даша Зарівна.

Вона також розповіла, що Єрмак та Джолі часто спілкуються в зумі, а нещодавно відбулася розмова, після якої можна «впевнено сказати, що наша історія з Анджеліною тільки починається».

Нагадаємо, під час приїзду Анджеліни Джолі в Україну мережею ширилися жарти про те, хто встиг взяти у неї телефон. А меру Львова Андрію Садовоому навіть довелося виправдовуватися.

Раніше голлівудська акторка Анджеліна Джолі поділилася враженнями від поїздки в Україну.

30 квітня зірка Голлівуду Анджеліна Джолі з гуманітарною місією прибула до України та відвідала львівський залізничний вокзал, де зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська.

Раніше в мережі з'явилося відео, як Джолі у Львові спілкується з біженцями на вокзалі.

Також ми розповідали, що Джолі завітала до кав’ярні «Львівські круасани» на Сихові. Там її помітила журналістка Майя Підгородецька, яка оприлюднила відео з акторкою. Джолі охоче спілкується з українцями, вітається та роздає автографи.

Анджеліна Джолі підтримує Україну з перших днів війни та допомагає організувати допомогу для українців, які були змушені залишити свої домівки. Як посол доброї волі ООН нещодавно актриса відвідала шпиталь Pediatrico Bambino Gesu у Римі, де зараз перебувають діти-біженці з України.

Також Анджеліна Джолі розмістила пост про смерть вагітної жінки в Маріуполі.