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    Події в Україні

    У Єрмака повідомили, хто «взяв телефончик» у Анджеліни Джолі

    Єрмак та Джолі часто спілкуються в зумі - У Єрмака повідомили, хто «взяв телефончик» у Анджеліни Джолі
    Єрмак та Джолі часто спілкуються в зумі
    фото: Даша Зарівна/Facebook

    Під час приїзду Джолі в Україну мережею ширилися жарти про те, хто встиг взяти у неї телефон

    В Офісі президента повідомили, хто сприяв візиту голлівудської акторки Анджеліни Джолі в Україну.

    «Нарешті вже офіційно можу вам зізнатися, хто насправді стоїть за приїздом Анджеліни Джолі в Україну. І у кого таки є її телефонний номер», – написала радниця з питань комунікацій керівника Офісу президента України Андрія Єрмака Даша Зарівна.

    Вона також розповіла, що Єрмак та Джолі часто спілкуються в зумі, а нещодавно відбулася розмова, після якої можна «впевнено сказати, що наша історія з Анджеліною тільки починається».

    Нагадаємо, під час приїзду Анджеліни Джолі в Україну мережею ширилися жарти про те, хто встиг взяти у неї телефон. А меру Львова Андрію Садовоому навіть довелося виправдовуватися.

    Раніше голлівудська акторка Анджеліна Джолі поділилася враженнями від поїздки в Україну.

    30 квітня зірка Голлівуду Анджеліна Джолі з гуманітарною місією прибула до України та відвідала львівський залізничний вокзал, де зустріла пасажирів евакуаційного поїзда з Покровська.

    Раніше в мережі з'явилося відео, як Джолі у Львові спілкується з біженцями на вокзалі.

    Також ми розповідали, що Джолі завітала до кав’ярні «Львівські круасани» на Сихові. Там її помітила журналістка Майя Підгородецька, яка оприлюднила відео з акторкою. Джолі охоче спілкується з українцями, вітається та роздає автографи.

    Анджеліна Джолі підтримує Україну з перших днів війни та допомагає організувати допомогу для українців, які були змушені залишити свої домівки. Як посол доброї волі ООН нещодавно актриса відвідала шпиталь Pediatrico Bambino Gesu у Римі, де зараз перебувають діти-біженці з України.

    Також Анджеліна Джолі розмістила пост про смерть вагітної жінки в Маріуполі.

    Читайте також: Приїзд Анджеліни Джолі у Львів «підірвав» мережу жартами
    Теги: росія окупанти історія ООН війна Львів телефон смерть посол Україна актриса окупація вокзал час Даша Зарівна #stoprussia
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    У Єрмака повідомили, хто «взяв телефончик» у Анджеліни Джолі