«Найважче попереду». Аваков емоційно звернувся до командира «Азова»

Аваков вирішив підтримати Прокопенка та нагадав, що за азовців вболіває вся Україна

Ексміністр попросив українців бути мудрими та не давати волю емоціям

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков опублікував звернення до командира полку «Азов» Дениса Прокопенка. Спільне фото та емоційний текст він розмістив на своїй сторінці у Facebook.

Аваков наголосив, що хоче звернутися до відважного воїна саме зараз, коли чашу випробувань іще не випито і, можливо, «найважче ще попереду».

«Ти переміг, ти і твої доблесні побратими. Ти правий. «Азов» виконав завдання. ні – ви виконали надзавдання. І ти, командир, зробив усе, що маєш. І зробиш далі! Впевнений у цьому – хоч би як склалося. Час і доля дають іноді непосильні випробування... найсильнішим... Тобі таке випало. Мільйони людей пишаються вашим подвигом і твоїм подвигом, командире. Я хочу, щоб ти знав і усвідомлював це, вступаючи в період нових випробувань! Знай це! Живи та стань сильнішим! Живи, приймай рішення та знай, що ми тобі віримо та підтримуємо! Мільйони людей підтримують тебе. Всією душею. Кожен з вас. Серед цих мільйонів і мій голос. І як би не був важкий шлях ти знай, ми віримо і допомагатимемо поки ще б'ється серце», – написав Аваков.

Він також наголосив, що Україна не залишить своїх солдат та закликав азовців пам’ятати про це.

Українців же Аваков попросив бути мудрими та не давати волю емоціям, доки влада спільно з військовими робить усе, щоб звільнити «Азов».

Раніше агентство Associated Press опублікувало офото героїчних українських військовослужбовців після евакуації з заводу «Азовсталь». Фото зроблене в автобусі, ймовірно під час дороги у колонію Оленівки, яку контролюють бойовики «ДНР». За інформацією Reuters, саме туди росіяни вивезли понад 250 українських бійців.

З території заводу «Азовсталь» виїхало не менше семи автобусів з українськими захисниками. Колону супроводжує російська бронетехніка.

Зазначимо, що офіційного підтвердження від української влади про утримання окупантами захисників «Азовсталі» в Оленівці, поки не було.

16 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що поранених українських захисників Маріуполя, які героїчно тримали оборону на заводі «Азовсталь», вдалося вивезти з блокади.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підтвердила інформацію про евакуацію поранених військових із «Азовсталі» в Маріуполі.

З території «Азовсталі» вивезли 53 важкопоранених українських військових. Їх направили до лікарні у Новоазовську.

Усього близько десяти автобусів із українськими військовими виїхали з території заводу «Азовсталь».

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання про можливу перекваліфікацію статусу захисників Маріуполя, зокрема, і полку «Азов», із військовополонених на «військових злочинців», не зумів дати однозначну відповідь – і відправив пресу до міністерства оборони.

Генеральна прокуратура Росії уже звернулася до Верховного суду із вимогою назвати український полк «Азов» «терористичною організацією».