Комітет Сенату США схвалив кандидатуру посла в Україні

Комітет Сенату США з закордонних справ сьогодні, 18 травня, схвалив кандидатуру нового посла в Україні. На цю посаду американський президент запропонував дипломата Бріджит Брінк. Відповідну заяву комітету опубліковано в Twitter.

«Після трьох років відсутності посла США в Україні ми нарешті маємо можливість змінити наратив. Бріджит Брінк кваліфікована і готова», – йдеться в заяві комітету Сенату США.

Тепер Сенат США має проголосувати за схвалення кандидатури Брінк на посаду очільника американського посольства в Україні.

After three years without a U.S. ambassador to #Ukraine, we finally have the opportunity to change the narrative. Bridget Brink is qualified & ready & I’m glad SFRC passed her out of committee today. I hope the full Senate can come together & confirm her ASAP.