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ЄС відреагував на масове поховання у звільненому Ізюмі

Альона Боженко
glavcom.ua
ЄС відреагував на масове поховання у звільненому Ізюмі
Боррель заявив, що агресивна війна Росії проти України залишає кривавий слід
фото: Настоящее время

Усі причетні до порушень міжнародного права в Україні повинні бути покарані

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель від імені Євросоюзу відреагував на знайдене в Ізюмі масове поховання, наголосивши, що вище керівництво РФ та причетні до порушення законів ведення війни будуть притягнені до відповідальності. Відповідна заява опублікована на сайті Європейської служби зовнішньої дії.

«Євросоюз глибоко шокований масовими похованнями, виявленими українською владою, з більше ніж 440 тілами в Ізюмі, яке є містом, нещодавно звільненим від загарбницьких російських військ. Ми засуджуємо і звірства найбільш суворим чином», – наголошує Боррель.

Боррель зауважує, що вже тисячі цивільних були вбиті, багатьох катували, викрадали, знущалися, вдавалися до сексуального насильства та примусового вивезення.

«Тисячі цивільних вже були вбиті, набагато більше піддалися катуванням, переслідуванням, сексуальному насильству, викраденню або примусовому переміщенню. Ця нелюдська поведінка російських сил, при повній зневазі до міжнародного гуманітарного права і Женевських конвенцій, повинна припинитися негайно», – наголосив Боррель.

Також він заявив, що Росія, її політичне керівництво і усі причетні до нинішніх порушень міжнародного права і міжнародного гуманітарного права в Україні повинні бути притягнені до відповідальності.

Нагадаємо, 15 вересня стало відомо, що у звільненому Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання на понад 440 тіл.

Офіс Верховного комісара ООН з прав людини заявив, що хоче направити групу своїх співробітників до Ізюма для перевірки місця масового поховання, де після вигнання російських окупантів було знайдено понад 400 могил. 

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко розповів, що в Ізюмському районі Харківщино знайдено п’ять кладовищ, де поховані вбиті рашистами цивільні та військові. 

Згодом російський політик, голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький цинічно прокоментував інформацію про виявлені на звільненій від окупантів Харківщині докази масових вбивств цивільних мешканців, катувань та терору мирного населення.  

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Теги: трагедія росія поховання рашисти

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