Масове поховання в Ізюмі: ООН хоче направити місію

У звільненому Ізюмі виявлено масове поховання на понад 440 тіл

Прессекретар Офісу Верховного комісара ООН назвала події в Ізюмі шокуючими

Офіс Верховного комісара ООН з прав людини заявив, що хоче направити групу своїх співробітників до Ізюма для перевірки місця масового поховання, де після вигнання російських окупантів було знайдено понад 400 могил. Про це повідомляє Barrons.

«Наші колеги в Україні стежать за ситуацією і мають на меті організувати моніторинговий візит до Ізюма для встановлення обставин смерті цих осіб», – повідомила прессекретар Офісу Елізабет Тросселл.

Тросселл назвала події в Ізюмі шокуючими, додавши, що команда ООН намагатиметься з'ясувати, були загиблі цивільними чи військовими, а також дізнатися причину усіх смертей.

«Важливо, щоб були встановлені обставини загибелі людей, які можуть перебувати в цих братських могилах», – сказала вона.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що у звільненому Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання на понад 440 тіл.

Згодом російський політик, голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький цинічно прокоментував інформацію про виявлені на звільненій від окупантів Харківщині докази масових вбивств цивільних мешканців, катувань та терору мирного населення.

Також на масові поховання під Ізюмом відреагувала Банкова.