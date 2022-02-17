«єСмартфон» від Зеленського: пенсіонери не зможуть продати чи подарувати гаджет

Держава встановить механізм контролю над смартфонами

Обіцяні смартфони, які мають отримати вакциновані українці віком понад 60 років не можна буде передати іншим людям. Їхні СІМ-карти прив'яжуть до паспортних даних. Про це розповів заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб у інтерв'ю dev.ua.

Він наголосив, що на випадок бажання людей похилого віку віддати отриманий смартфон комусь, Мінцифри спільно з мобільними операторами знайшли вихід.

«Але ми з мобільними операторами знайшли інший спосіб. І точно забезпечимо те, щоб бабуся чи дідусь не змогли передати свій смартфон комусь іншому. СІМ-картка буде прив'язана, наприклад, до IMEI телефону та зареєстрована на паспорт. А номер стане одразу фінансовим номером, прив'язаним до паспорта для мінімізації шахрайства», – уточнив Вискуб.

Він додав, що держава встановить механізм контролю над смартфонами, переданими пенсіонерам у рамках програми.

«Мобільні оператори пропонують нам установку спеціальної програми, яка дозволить контролювати незмінність користування пристроєм. Це один із підходів», – додав Вискуб.

Нагадаємо, громадська мережа «Опора» порахувала, що 27 народних депутатів зможуть отримати смартфон в межах державної програми підтримки вакцинації проти Covid-19.

Як повідомлялося, Зеленський пообіцяв безкоштовний смартфон кожному українцю похилого віку. Навесні 2022 року в Україні стартує державна програма із забезпечення громадян похилого віку доступом до інтернету та державних електронних сервісів. В межах програми громадяни України віком від 60 років, щепилися від коронавірусу, матимуть можливість отримати від держави «сучасний та якісний» смартфон безкоштовно.

Також Нагадаємо, тисячу за вакцинацію можна витратити на освіту. Раніше повідомлялося, що 8 лютого в Україні відбувся четвертий Diia Summit, на якому Міністерство цифрової інформації анонсувало нові держпослуги для українців.



