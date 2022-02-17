Як у світі захищають від Сovid-19 найвразливіших

Чи існує облік таких пацієнтів в нашій «країні в смартфоні»?

Найвразливіші – це люди з пригніченим імунітетом в силу імунодефіцитних захворювань або отримання ліків, які пригнічують імунну систему для лікування низки захворювань. Насправді вони є вразливими двічі – внаслідок неможливості дати достатню імунну відповідь при інфікуванні вірусом і при вакцинації.

Наскільки ефективна їхня вакцинація взагалі і в залежності від причини імунодефіциту?

Щойно з’явились дані системного огляду наявних досліджень-спостережень.

Якщо у людей без імунодефіциту антитіла (АТ) після вакцинації з‘являються в 99%, у пацієнтів з раком органів це відбувається в 92%, пацієнтів з хронічними запальними захворюваннями з імунним патогенезом – в 78%, з онкогематологією – в 64% і після трансплантації – в 27%.

За рекомендацією ВООЗ (2021) їхня первинна вакцинація має включати не дві, а три дози. Але який ефект від додаткової дози, і чи є серьозні ризики?

Можливості підвищення імуногенності в цілому невеликі і непередбачувані. Але в цілому, у тих, хто не мав АТ після 2 доз, вони з‘являлись в 44%.

Гарна новина – не гірша переносимість 3-ї дози, ніж двох перших.

Очевидно, що такі пацієнти потребують особливого захисту від тяжкого Сovid-19, і не тільки після інфікування, але і первинної профілактики в умовах поганої епідситуації.

Це препарати моноклональних АТ і нові противірусні препарати прямої дії.

В світі, пацієнти з пригніченою імунною системою – з онко-гематологічною патологією, після пересадки стовбурових клітин протягом двох років, реципієнти трансплантованих органів, які приймають імуносупресивні ліки для недопущення відторгнення, пацієнти, які лікуються високими дозами кортикостероїдних гормонів і/або приймають імуносупресанти, перш за все, що пригнічують В-клітини – отримують в якості до-контактної профілактики препарат evushield в складі двох нових моноклональних АТ. Він надає захист до 6 місяців.

У мене риторичні питання: де у нас програма пріоритетного забезпечення таких найвразливіших пацієнтів препаратами для захисту від Сovid-19, як мінімум, Молнупіравіром, який, як пишуть, вже надійшов в Україну?

Чи існує облік таких пацієнтів в нашій «країні в смартфоні»?

Чи ввійшли нові препарати моноклональних АТ в державні закупівлі для онкохворих і після трансплантацій?

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Джерело: блог Катерини Амосовой

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