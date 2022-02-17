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    Думки вголос

    Як у світі захищають від Сovid-19 найвразливіших

    Пацієнти потребують особливого захисту від тяжкого перебігу хвороби - Як у світі захищають від Сovid-19 найвразливіших
    Пацієнти потребують особливого захисту від тяжкого перебігу хвороби
    фото: moz.gov.ua

    Чи існує облік таких пацієнтів в нашій «країні в смартфоні»?

    Найвразливіші – це люди з пригніченим імунітетом в силу імунодефіцитних захворювань або отримання ліків, які пригнічують імунну систему для лікування низки захворювань. Насправді вони є вразливими двічі – внаслідок неможливості дати достатню імунну відповідь при інфікуванні вірусом і при вакцинації.

    Наскільки ефективна їхня вакцинація взагалі і в залежності від причини імунодефіциту?

    Щойно з’явились дані системного огляду наявних досліджень-спостережень.

    Якщо у людей без імунодефіциту антитіла (АТ) після вакцинації з‘являються в 99%, у пацієнтів з раком органів це відбувається в 92%, пацієнтів з хронічними запальними захворюваннями з імунним патогенезом – в 78%, з онкогематологією – в 64% і після трансплантації – в 27%.

    За рекомендацією ВООЗ (2021) їхня первинна вакцинація має включати не дві, а три дози. Але який ефект від додаткової дози, і чи є серьозні ризики?

    Можливості підвищення імуногенності в цілому невеликі і непередбачувані. Але в цілому, у тих, хто не мав АТ після 2 доз, вони з‘являлись в 44%.

    Гарна новина – не гірша переносимість 3-ї дози, ніж двох перших.

    Очевидно, що такі пацієнти потребують особливого захисту від тяжкого Сovid-19, і не тільки після інфікування, але і первинної профілактики в умовах поганої епідситуації.

    Це препарати моноклональних АТ і нові противірусні препарати прямої дії.

    В світі, пацієнти з пригніченою імунною системою – з онко-гематологічною патологією, після пересадки стовбурових клітин протягом двох років, реципієнти трансплантованих органів, які приймають імуносупресивні ліки для недопущення відторгнення, пацієнти, які лікуються високими дозами кортикостероїдних гормонів і/або приймають імуносупресанти, перш за все, що пригнічують В-клітини – отримують в якості до-контактної профілактики препарат evushield в складі двох нових моноклональних АТ. Він надає захист до 6 місяців.

    У мене риторичні питання: де у нас програма пріоритетного забезпечення таких найвразливіших пацієнтів препаратами для захисту від Сovid-19, як мінімум, Молнупіравіром, який, як пишуть, вже надійшов в Україну?

    Чи існує облік таких пацієнтів в нашій «країні в смартфоні»?

    Чи ввійшли нові препарати моноклональних АТ в державні закупівлі для онкохворих і після трансплантацій?

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    Джерело: блог Катерини Амосовой

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    Теги: вакцинація ліки ВООЗ коронавірус
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    Як у світі захищають від Сovid-19 найвразливіших