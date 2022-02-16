Тисячу за вакцинацію можна витратити на освіту

За даними Міністерства економіки, українці вже витратили 13 млн грн коштів програми на освітні послуги, канцелярські та спортивні товари

Усі вакциновані українці незалежно від віку можуть витратити кошти «єПідтримки» на нові групи товарів та послуг: канцелярію, освітні послуги, ЗМІ, спортивні товари, канцтовари.

Про це свідчить оновлений порядок надання допомоги у рамках програми «єПідтримка» з урахуванням внесених до неї змін.

Згідно з документом, єдине вікове обмеження встановлено для українців віком від 60 років. Вони, крім доступних для всіх товарів та послуг, можуть придбати ліки, а з 14 лютого сплатити комунальні платежі.

За даними Міністерства економіки, українці витратили 13 млн грн коштів програми на освітні послуги, канцелярські та спортивні товари.

2 лютого Кабінет міністрів розширив державну програму з виплати 1 тис. грн вакцинованим «єПідтримка» на підлітків віком від 14 років. Тоді повідомлялося, що вони зможуть витратити кошти на оплату дошкільної, позашкільної освіти, занять у гуртках та секціях, здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, харчування в закладах освіти та проживання в гуртожитках закладів освіти.

Також було дозволено купувати коштом «єПідтримки» друковані ЗМІ, товари спортивного призначення, а також шкільне приладдя та канцелярські вироби.

Відповідно до постанови, витратити кошти в рамках !єПідтримки» можна буде на оплату освітніх послуг (у тому числі гуртків та секцій, здобуття професійної чи профтехнічної, вищої освіти), харчування в освітніх закладах, проживання в гуртожитках. Також за ці кошти тепер можна придбати спортивний інвентар, засоби масової інформації та канцелярію.

Кабінет міністрів продовжив строк використання «ковідної тисячі» з чотирьох до дев’яти місяців. Крім того, за бустерну дозу платитимуть 500 гривень та дозволять витрачати кошти пенсіонерам та особам з інвалідністю на ліки та комуналку.

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