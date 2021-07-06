У Києві закривається рух двох трамвайних маршрутів
До кінця тижня триватиме ремонт трамвайної колії на вулиці Жилянській
Із 7 липня орієнтовно до 11 липня закривається рух трамваїв маршрутів №№ 15, 18. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».
Триватиме ремонт трамвайної колії на вулиці Жилянській.
На період робіт організовується рух тимчасового автобусного маршруту № 18-Т «Вул. Старовокзальна – вул. Січових Стрільців» за наступною схемою:
- вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – площа Перемоги – вул. Дмитрівська – вул. Вячеслава Чорновола – Глибочицький проїзд – вул. Глибочицька (у зворотному напрямку вул. Січових Стрільців).
Також збільшується кількість рухомого складу на трамвайному маршруті № 14.
«Київпастранс» перепрошує за незручності.
Нагадаємо, на час проведення музичного фестивалю Atlas Weekend на території Національного комплексу «Експоцентр України» у Києві для забезпечення перевезення пасажирів роботу громадського транспорту буде подовжено.