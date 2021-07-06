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    У Києві закривається рух двох трамвайних маршрутів

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    Тимчасово&nbsp;закривається рух трамваїв №№&nbsp;15,&nbsp;18 - У Києві закривається рух двох трамвайних маршрутів
    Тимчасово закривається рух трамваїв №№ 15, 18
    Фото з відкритих джерел

    До кінця тижня триватиме ремонт трамвайної колії на вулиці Жилянській

    Із 7 липня орієнтовно до 11 липня закривається рух трамваїв маршрутів №№ 15, 18. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».

    Триватиме ремонт трамвайної колії на вулиці Жилянській.

    На період робіт організовується рух тимчасового автобусного маршруту № 18-Т «Вул. Старовокзальна – вул. Січових Стрільців» за наступною схемою:

    • вул. Старовокзальна – вул. Жилянська – площа Перемоги – вул. Дмитрівська – вул. Вячеслава Чорновола – Глибочицький проїзд – вул. Глибочицька (у зворотному напрямку вул. Січових Стрільців).

    Також збільшується кількість рухомого складу на трамвайному маршруті № 14.

    «Київпастранс» перепрошує за незручності.

    Нагадаємо, на час проведення музичного фестивалю Atlas Weekend на території Національного комплексу «Експоцентр України» у Києві для забезпечення перевезення пасажирів роботу громадського транспорту буде подовжено.

    Теги: Київ громадський транспорт ремонт
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    У Києві закривається рух двох трамвайних маршрутів