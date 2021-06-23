В Одесі жінка курила у тролейбусі і кинула у патрульних недопалок (відео)

На виклик прибули патрульні, проте жінка кинула в одного з них недопалок

Прохання оточуючих загасити сигарету пасажирка ігнорувала, а на зауваження відповідала хамством

Одеським правоохоронцям довелося застосувати силу стосовно жінки, яка вирішила закурити сигарету прямо у тролейбусі. Відповідне відео одного з очевидців оприлюднено у соцмережах.

На кадрах видно, що прохання оточуючих загасити сигарету пасажирка ігнорувала, а на зауваження відповідала хамством.

На виклик прибули патрульні, проте жінка кинула в одного з них недопалок. Після цього жінку буквально виштовхали з громадського транспорту.

Чи понесли провокаторша у підсумку якесь покарання за порушення громадського порядку, невідомо.

До слова, раніше поліцейські знайшли парочку, яка зухвало курила у вагоні метро (відео).