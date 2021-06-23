  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус
    Новини

    В Одесі жінка курила у тролейбусі і кинула у патрульних недопалок (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На виклик прибули патрульні, проте жінка кинула в&nbsp;одного з&nbsp;них недопалок - В Одесі жінка курила у тролейбусі і кинула у патрульних недопалок (відео)
    На виклик прибули патрульні, проте жінка кинула в одного з них недопалок
    Скріншот з відео

    Прохання оточуючих загасити сигарету пасажирка ігнорувала, а на зауваження відповідала хамством

    Одеським правоохоронцям довелося застосувати силу стосовно жінки, яка вирішила закурити сигарету прямо у тролейбусі. Відповідне відео одного з очевидців оприлюднено у соцмережах.

    На кадрах видно, що прохання оточуючих загасити сигарету пасажирка ігнорувала, а на зауваження відповідала хамством.

    На виклик прибули патрульні, проте жінка кинула в одного з них недопалок. Після цього жінку буквально виштовхали з громадського транспорту.

    Чи понесли провокаторша у підсумку якесь покарання за порушення громадського порядку, невідомо.

    До слова, раніше поліцейські знайшли парочку, яка зухвало курила у вагоні метро (відео).

    Теги: Національна поліція України кримінал громадський транспорт Одеса жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Одесі жінка курила у тролейбусі і кинула у патрульних недопалок (відео)