Ймовірні навідники ракет на село Гроза катували місцевих жителів – ЗМІ

Вся родина підозрюваних під час окупації населеного пункту була причетна до проведення рейдів та катувань

Мешканці села Гроза на Харківщині, де 5 жовтня внаслідок російського обстрілу загинули понад пів сотні цивільних, ще раніше розповідали журналістам про братів, які, за даними СБУ, можуть бути навідниками та держзрадниками. Про це розповідає видання NV.

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Селяни говорять, що вся родина під час окупації населеного пункту була причетна до проведення рейдів та катувань.

Зазначається, що одна з опитаних журналістами жінок у 20-хвилинній бесіді щонайменше 11 разів назвала всю родину «фашистами».

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Жінка пережила окупацію в Грозі й пригадувала про два обшуки у своєму будинку та викрадення й катування рідних, до яких, за її словами, були причетні Мамони. Потерпіла називала імена батька сім’ї та ще одного сина.

Нагадаємо, 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід.

Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту.

Пошукові роботи в селі Гроза Куп’янського району завершені. Поліція ідентифікувала 35 тіл загиблих в селі Гроза. Від удару Іскандером загинула 51 людина, у тому числі 8-річний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими без вісти, а шестеро постраждалих перебувають в лікарні. Як заявив речник Харківської обласної прокуратури, окупанти могли вдарити по Грозі, бо думали, що там українські військові.

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СБУ встановила, хто навів ракети на село Гроза на Харківщині.