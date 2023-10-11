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Ймовірні навідники ракет на село Гроза катували місцевих жителів – ЗМІ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ймовірні навідники ракет на село Гроза катували місцевих жителів – ЗМІ
фото з відкритих джерел

Вся родина підозрюваних під час окупації населеного пункту була причетна до проведення рейдів та катувань

Мешканці села Гроза на Харківщині, де 5 жовтня внаслідок російського обстрілу загинули понад пів сотні цивільних, ще раніше розповідали журналістам про братів, які, за даними СБУ, можуть бути навідниками та держзрадниками. Про це розповідає видання NV. 

Селяни говорять, що вся родина під час окупації населеного пункту була причетна до проведення рейдів та катувань. 

Зазначається, що одна з опитаних журналістами жінок у 20-хвилинній бесіді щонайменше 11 разів назвала всю родину «фашистами». 

Жінка пережила окупацію в Грозі й пригадувала про два обшуки у своєму будинку та викрадення й катування рідних, до яких, за її словами, були причетні Мамони. Потерпіла називала імена батька сім’ї та ще одного сина.

Нагадаємо, 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід. 

Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту. 

Пошукові роботи в селі Гроза Куп’янського району завершені. Поліція ідентифікувала 35 тіл загиблих в селі Гроза. Від удару Іскандером загинула 51 людина, у тому числі 8-річний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими без вісти, а шестеро постраждалих перебувають в лікарні. Як заявив речник Харківської обласної прокуратури, окупанти могли вдарити по Грозі, бо думали, що там українські військові.

СБУ встановила, хто навів ракети на село Гроза на Харківщині.

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Теги: Харківщина війна окупанти

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