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Теракт у селі Гроза: кількість загиблих збільшилась

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Теракт у селі Гроза: кількість загиблих збільшилась
фото: Харківська обласна прокуратура

Ідентифікація тіл загиблих триває

Кількість жертв через ракетний удар по селу Гроза Куп'янського району Харківської області зросла до 55 людей. Про це повідомив речник Харківської обласної покуратури Дмитро Чубенко, передає «Суспільне».

«За добу ще дві жінки було встановлено серед загиблих, до цього вони вважались зниклими безвісти», – розповів він.

Наразі ідентифікація тіл загиблих триває: вже ідентифіковано 55 тіл, вважаються безвісти зниклими троє людей, дітей серед них немає.

«Виходячи з заяв родичів про зниклих людей, кількість загиблих може ще збільшитись до 58», – додав Чубенко.

Нагадаємо, 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід. 

Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту. 

Пошукові роботи в селі Гроза Куп’янського району завершені. Поліція ідентифікувала 35 тіл загиблих в селі Гроза. Від удару Іскандером загинула 51 людина, у тому числі 8-річний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими без вісти, а шестеро постраждалих перебувають в лікарні. Як заявив речник Харківської обласної прокуратури, окупанти могли вдарити по Грозі, бо думали, що там українські військові.

СБУ встановила, хто навів ракети на село Гроза на Харківщині.

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Теги: війна Харківщина окупанти ракета

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