Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

СБУ встановила, хто навів ракети на село Гроза на Харківщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ встановила, хто навів ракети на село Гроза на Харківщині
Володимир (зліва) та Дмитро (справа) Мамони випитували у людей відомості про дислокацію Сил оборони
фото з відкритих джерел

Зловмисниками виявились двоє місцевих жителів – 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон

Служба безпеки «по гарячих слідах» встановила особи двох зрадників, які скоригували російський ракетний удар по кафе у селі Гроза на Харківщині 5 жовтня. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Зловмисниками виявились двоє місцевих жителів – 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік рашистів. За це фігуранти отримали «посади» у лавах окупаційного «управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області». Там одного з них призначили «водієм конвойної групи», іншого – «інспектором дорожньо-патрульної служби», – йдеться в повідомленні.

СБУ встановила, хто навів ракети на село Гроза на Харківщині фото 1

Однак, напередодні звільнення регіону обидва чоловіки разом із родинами втекли до РФ, де, за даними СБУ, продовжили працювати на користь країни-агресора.

Слідство встановило, що за вказівками російських окупантів чоловіки дистанційно розпочали формувати власну мережу інформаторів на підконтрольній Україні території. Для цього «втемну» залучали до підривної діяльності своїх родичів, сусідів та знайомих з деокупованих міст та селищ Харківщини.

СБУ встановила, хто навів ракети на село Гроза на Харківщині фото 2
СБУ встановила, хто навів ракети на село Гроза на Харківщині фото 3
СБУ встановила, хто навів ракети на село Гроза на Харківщині фото 4

«Під виглядом дружніх розмов та листувань у месенджері зрадники випитували у людей відомості про дислокацію Сил оборони та масові заходи на території регіону», – кажуть в СБУ.

За даними слідства, від початку жовтня цього року обидва фігуранти почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза. При цьому вони розуміли, що внаслідок ворожої атаки обов'язково загинуть мирні мешканці – їх знайомі з села Гроза, в тому числі й ті, хто надавав їм інформацію. Дізнавшись точну адресу та час проведення мирного заходу, Володимир Мамон передав ці дані російським окупантам.

Отримані відомості рашисти використали для здійснення прицільного удару по українському селу із застосуванням оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер М». Тоді внаслідок повітряної атаки РФ загинули 53 мирних жителі, серед них – малолітня дитина. Ще шестеро цивільних були поранені.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки склали обом фігурантам підозри за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Крім того, злочинні дії Володимира Мамона додатково кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (пособництво у вчиненні порушень законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки обидва зловмисники переховуються на території РФ, тривають комплексні заходи для встановлення їхнього місцезнаходження та покарання.

Нагадаємо, 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід. 

Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту. 

Пошукові роботи в селі Гроза Куп’янського району завершені. Поліція ідентифікувала 35 тіл загиблих в селі Гроза. Від удару Іскандером загинула 51 людина, у тому числі 8-річний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими без вісти, а шестеро постраждалих перебувають в лікарні. Як заявив речник Харківської обласної прокуратури, окупанти могли вдарити по Грозі, бо думали, що там українські військові.

Читайте також:

Теги: окупанти росія Харківщина СБУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району
Теракт у селі Гроза: скільки людей зникло безвісти
9 жовтня, 10:40
Російський представник звинуватив Україну у всіх ударах по гостиницям, гуртожиткам та магазинам
Представник Росії в ООН заявив, що жителів села Гроза вбили українці (відео)
9 жовтня, 19:17
На сільському цвинтарі з’явилося кільканадцять нових могил
Цвинтар у Грозі, де загинули 52 людей: з’явилися моторошні фото
8 жовтня, 21:22

Кримінал

Нардепу Ярославу Дубневичу оголошено підозру у розкраданні газу
Нардепу Ярославу Дубневичу оголошено підозру у розкраданні газу
Двоє місцевих жителів навели ракети на кафе у селі Гроза. Шокуюча переписка зрадників
Двоє місцевих жителів навели ракети на кафе у селі Гроза. Шокуюча переписка зрадників
СБУ встановила, хто навів ракети на село Гроза на Харківщині
СБУ встановила, хто навів ракети на село Гроза на Харківщині
СБУ взялася за «зірку» каналів Медведчука
СБУ взялася за «зірку» каналів Медведчука
БЕБ на Закарпатті виявив склад із підробленою італійською кавою
БЕБ на Закарпатті виявив склад із підробленою італійською кавою
Рада приховала інформацію про службові квартири нардепів. Євросуд ухвалив рішення
Рада приховала інформацію про службові квартири нардепів. Євросуд ухвалив рішення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
В Ізраїлі заговорили про те, що час остаточно заявити про підтримку України
36K
«У країні війна, а у вас – свято». Герой України звернувся до киян
27K
Імперські байки в українській школі. Незручне питання до міністра Лісового
16K
До яких лікарів можна потрапити без направлення (список)
6882
Міноборони Ізраїлю оголосило про перехід до повноцінного наступу на Газу
5824
Румунія скасувала виступ Зеленського у парламенті: стала відома причина

Новини

Напруга на фронті зростає: понад 100 боїв за добу
Сьогодні, 07:11
В Україні очікуються сильні заморозки: прогноз погоди на 11 жовтня
Сьогодні, 04:42
11 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Материнська компанія «Київстару» остаточно залишила російський ринок. Заява компанії
Вчора, 16:51
Нічна атака «Шахедів» і майже 40 боїв: свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:13
Заморозки та місцями дощі: прогноз погоди на 10 жовтня
Вчора, 05:54

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту