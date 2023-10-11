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Двоє місцевих жителів навели ракети на кафе у селі Гроза. Шокуюча переписка зрадників

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Двоє місцевих жителів навели ракети на кафе у селі Гроза. Шокуюча переписка зрадників
фото з відкритих джерел

Чоловіки «втемну» залучали до підривної діяльності своїх родичів, сусідів та знайомих

Ракети на село Гроза у Харківській області навели двоє місцевих жителів – 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон, які під час окупації регіону перейшли на бік рашистів. Про це повідомляє СБУ.

«За це фігуранти отримали «посади» у лавах окупаційного «управління внутрішніх справ військово-цивільної адміністрації Харківської області», – йдться в повідомленні.

Зазначається, що за вказівками російських окупантів чоловіки дистанційно розпочали формувати власну мережу інформаторів на підконтрольній Україні території. Для цього «втемну» залучали до підривної діяльності своїх родичів, сусідів та знайомих з деокупованих міст та селищ Харківщини.

«Під виглядом дружніх розмов та листувань у месенджері зрадники випитували у людей відомості про дислокацію Сил оборони та масові заходи на території регіону», – кажуть в СБУ.

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Слідство встановило, що від початку жовтня цього року обидва фігуранти почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза. При цьому вони розуміли, що внаслідок ворожої атаки обов'язково загинуть мирні мешканці – їх знайомі з села Гроза, в тому числі й ті, хто надавав їм інформацію. Дізнавшись точну адресу та час проведення мирного заходу, Володимир Мамон передав ці дані російським окупантам.

Отримані відомості рашисти використали для здійснення прицільного удару по українському селу із застосуванням оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер М». 

Нагадаємо, 5 жовтня росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід. 

Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту. 

Пошукові роботи в селі Гроза Куп’янського району завершені. Поліція ідентифікувала 35 тіл загиблих в селі Гроза. Від удару Іскандером загинула 51 людина, у тому числі 8-річний хлопчик. Троє людей вважаються зниклими без вісти, а шестеро постраждалих перебувають в лікарні. Як заявив речник Харківської обласної прокуратури, окупанти могли вдарити по Грозі, бо думали, що там українські військові.

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Теги: гроза Харківщина війна

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