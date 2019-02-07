Тролінг вищого рівня: Супрун розповіла, як боротися з вільними радикалами



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«Не дозвольте радикалам зіпсувати ваше здоров’я!», - закликала Супрун

Супрун зазначила, що мова йде про тих вільних радикалів, які завдають шкоди нашому організму, «але боротися треба з обома видами»

Відсторонена від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун дала поради українцям, як позбутися вільних радикалів.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши, зокрема, світлину нардепів від Радикальної партії Олега Ляшка та Ігоря Мосійчука.

Супрун зазначила, що мова йде про тих вільних радикалів, які завдають шкоди нашому організму, «але боротися треба з обома видами».

«Вільні радикали забирають електрони в молекул, і тим самим пошкоджують оболонки клітин, ДНК, складових хряща. Це називається вільнорадикальна ланцюгова реакція. Вона відбувається, наприклад, при розвитку атеросклерозу, старіння шкіри, запалення і пухлинного росту. Спрощено кажучи, вільні радикали це інфаркти, інсульти, зморшки і біль в суглобах», - написала вона.

За словами Супрун, інколи вільних радикалів стає забагато, і розпочинаються ланцюгові реакції, і поштовхом для цього можуть бути: куріння, радіоактивне випромінювання, промислове забруднення довкілля і вихлопні гази, озон, де-які ліки та пестициди, запалення та значні фізичні навантаження (наприклад, марафон).

«Вільні радикали слід нейтралізувати, інакше ланцюгові реакції відбирання електронів в сусідніх молекул триватимуть вічно, і вестимуть до хронічних хвороб чи навіть раку. На щастя, в нашому тілі та в їжі є речовини, здатні «гасити» вільні радикали – антиоксиданти, тобто «ті, що спиняють окислення», - додала Супрун.

Вона порадила, щоб допомогти своєму організму захиститися від атак вільних радикалів, їсти:

Томати, морква, абрикоси, гарбуз, червоний перець — тобто все оранжеве і червоне.

Ожина, малина, смородина, чорниця, лохина, синій виноград, тобто темні ягоди.

Буряк.

Зелень: шпинат, петрушка, кропива, листкова капуста кейл, броколі, зелений горошок.

Скумбрія, оселедець, лосось, форель — джерело омега-3-поліненасичених жирних кислот та вітамінів А і Д.

Зелений чай, кава, какао. Вони містять різноманітні поліфенольні сполуки: хлоригенові кислоти, дитерпени, теафлавони.

Олії: соняшникова, ріпакова, кукурудзяна, оливкова, навіть цільна пальмова. Вони містять багато вітаміну Е, а він є потужним антиоксидантом.

Сирі горіхи та насіння льону, гарбуза і соняшника.

Ківі, цитрусові, солодкий перець, обліпиха - в них багато вітаміну С. Це - найвідоміший антиоксидант.

«Не дозвольте радикалам зіпсувати ваше здоров’я!», закликала відсторонена в.о міністра

Як повідомлялося, Супрун – у топ-запитах українського Google і Twitter.

Нагадаємо, 5 лютого Окружний адмінсуд Києва частково задовольнив позов народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука і заборонив Супрун здійснювати повноваження виконувача обов’язків міністра охорони здоров'я.

Мосійчук подав проти Супрун позов щодо відсутності у неї компетенцій для виконання обов’язків міністра охорони здоров’я.

Водночас суд не заборонив їй здійснювати повноваження, що були делеговані, як заступнику міністра.

Посол Британії в Україні Джудіт Гоф висловила занепокоєння через відсторонення Супрун.

У Міністерстві охорони здоров'я консультуються з юристами через заборону суду Уляні Супрун виконувати обов'язки в. о. міністра охорони здоров'я.

Як повідомив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, рішення суду про заборону Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я буде обговорено між членами уряду.

Президент Петро Порошенко заявив, що відсторонена від виконання обов'язків міністра охорони здоров'я Супрун має повну його підтримку.