Суд заборонив Уляні Супрун боротися з корупцією

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

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Уляна Супрун

Український суд проти цивілізації, але за корупцію

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Какой-то странный суд запретил Уляне Супрун выполнять обязанности министра.

Наверное решил, что она какая-то не такая. Ну не такая как Богомолец или ее предшественница, Богатырева.

И суду показалось, что это противоречит вековой традиции украинского народа.

Т е суд запретил бороться с коррупцией.

И запретил здравый смысл, ведь устами Уляны постоянно идут попытки привить стране именно здравый смысл и приблизить страну к цивилизации.

Кстати, когда Уляна борется за здравый смысл то это вызывает чуть ли не большие приступы у коррупционеров, чем когда она прикрывает схемы.

Может быть потому, что украинским коррупционерам нужны украинцы без критического мышления, ведь на таких легче паразитировать десятилетиями.

Что ж, украинский суд против цивилизации, но за коррупцию. Это привычно. Если бы суд мог, он бы запретил и законы экономики, которые также неприятны нашим коррупционерам, как и здравый смысл. Чтобы избавится от МВФ, от кредиторов, от здравого смысла, который они пытаются нам привить И да, прививки ведь тоже зло. Суд тоже может их запретить. Читайте також Посадовця Держгеокадастру на Київщині затримали на хабарі в $10,5 тис. Сьогодні, 11:27

Ціни на ліки в Україні можуть зрости Сьогодні, 10:39 Но если так можно, то может найдем суд, который назначит Уляну Супрун президентом. Ведь здравого смысла и ценностей не хватает всем кандидатам, особенно тем, кто имеет шансы победить. И если в суд могут пойти какие-то радикалы, в душе регионалы, в шапке Метинвеста и получить какое-угодно решение, то может и мы сможем. Судье ведь все равно? Судя по решению, суд готов к любым предложениям Создадим краудфандинговую платформу Соберем денег для суда Суд принимает решение, что Уляна Супрун назначается президентом Украины на 5 лет И все. Заканчиваем кампанию, раздаем залог. И прекращаем цирк. И страну ведь не узнаем через 5 лет

Джерело: блог Сергія Фурси

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