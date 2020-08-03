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    Суспільство

    Луцьк випадково потрапив до «червоної» зони карантину – Волинська ОДА

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    До прийняття рішення державної комісії про послаблення обмежень, Луцьк зобов'язаний виконати рішення про посилення карантину - Погуляйко - Луцьк випадково потрапив до «червоної» зони карантину – Волинська ОДА
    До прийняття рішення державної комісії про послаблення обмежень, Луцьк зобов'язаний виконати рішення про посилення карантину - Погуляйко

    Луцьк потрапив в «червону» зону в зв'язку з тим, що 68% всіх хворих області були виявлені саме в обласному центрі

    Голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко, заявив, що Луцьк випадково потрапив в «червону» зону карантину. Про це Погуляйко заявив під час засідання обласної комісії ТЕБ та НС, повідомляє «Перший».

    Як зазначив голова Волинської ОДА на засіданні ТЕБ та НС, Луцьк потрапив в «червону» зону в зв'язку з тим, що 68% всіх хворих області були виявлені саме в обласному центрі.

    «До п'ятниці все виправиться. Це випадкова помилка статистів. У нас немає такої катастрофічної ситуації, щоб вводити «червону» зону», - сказав Погуляйко.

    При цьому Погуляйко наголосив, що до прийняття рішення державної комісії про послаблення обмежень, Луцьк зобов'язаний виконати рішення про посилення карантину.

    За словами голови облдержадміністраціїх, в місті повинні закрити ресторани, спортзали, дитсадки і зупинити транспорт.

    У той же час заступник міського голови Луцька Ігор Поліщук заявив, що в місті не вводитимуть нові обмеження.

    У Міністерстві охорони здоров'я.Як повідомили, що у п'ятницю на засіданні державної комісії ТЕБ та НС було прийнято рішення про внесення Луцька в «червону» зону. «Вся статистика була порахована правильно. Зараз з цим питанням намагається розібратися головний санітарний лікар Віктор Ляшко», - поінформували у МОЗ.

    Як повідомлялося, відсьогодні, 3 серпня, в Україні починає діяти поділ на чотири карантинні зони: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону». «Червона» зона означає найгіршу ситуацію. Наразі до неї потрапили Луцьк, Тернопіль і Кіцманський район Чернівецької області. У цих регіонах забороняється робота транспорту, ТРЦ, кафе, ресторанів та відвідування закладів освіти. Проте у Тернополі та Луцьку відмовилися посилювати карантин.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      73158
    • Одужали
      39876
    • Хворіють
      31544
    • Померли
      1738

    До відома, в Україні за минулу добу на коронавірус захворіли 990 осіб, з них 91 дитина та 44 медичних працівники. За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у Львівській, Івано-Франківській областях та у місті Києві.

    У Києві за добу знову виявлено понад сотню нових випадків Covid-19.

    лікар Луцьк карантин транспорт робота коронавірус Віктор Ляшко
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