Сенат Польщі відклав на тиждень сесію через коронавірус в одного з депутатів



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За словами спікера польського парламенту, з сенаторами, котрі не перебувають у Варшаві, зв’яжеться санітарно-епідеміологічна служба

Сесію перенесли на 11 липня після того, як у сенатора Польської коаліції-Польської селянської партії Яна Філіпа Лібіцького виявили коронавірус

Спікер Сенату Польщі Томаш Ґродзький відклав на тиждень проведення сесії Верхньої палати польського парламенту після того як в одного з депутатів виявили коронавірус. Про це повідомляє Польське радіо..

Зазначається, що сесію відклали після того, як у сенатора Польської коаліції-Польської селянської партії Яна Філіпа Лібіцького виявили коронавірус.

Ґродзький підкреслив, що порядок денний засідання, початок якого перенесено на 11 серпня, залишається без змін.

За словами спікера польського парламенту, з сенаторами, котрі не перебувають у Варшаві, зв’яжеться санітарно-епідеміологічна служба.

«Тим, що знаходяться у Варшаві, ми намагатимемося організувати тестування. Адже ви знаєте, що зустріч з кимось і привітання з ним здалека – це ще не контакт. Це мають бути 15 хвилин, менш, ніж 1,5 метри, без захисту, з дотиком, з розмовою. Отже, в залежності від цього ми організуємо, ймовірно у середу, можливість обстеження», - додав він.

Як повідомлялося, у липні на коронавірус захворіла рекордна кількість людей у світі.

На даний момент кількість заражених Covid-19 в світі перевищила 18 млн, майже 700 тисяч людей померли.

За даними університету Джонса Хопкінса, в липні в США зафіксували рекордні 1,87 млн випадків коронавірусу, що більш ніж удвічі перевищує квітневий рекорд, коли було зареєстровано 860 тисяч нових випадків. У травні було зареєстровано понад 690 тисяч нових випадків зараження, а в червні - 820 тисяч. На даний момент кількість заражених коронавірусом в США наближається до 5 млн, 154 834 особи померли. Тобто кожен п’ятий летальний випадок від Covid-19 зафіксовано в США.

В Індії, яка займає третє місце в світі за кількістю інфікованих коронавірусом, в липні було зареєстровано 1,1 млн з 1,75 млн випадків зараження. Щонайменше 37 364 людини померли від Covid-19 в Індії з початку пандемії.

У Бразилії за минулі чотири тижні коронавірус виявили у 1,2 млн осіб. Всього в латиноамериканській країні зареєстрували 2,7 млн випадків інфікування. Бразилія займає друге місце в світі за кількістю заражених після США.

У ПАР за місяць підтвердили 300 нових випадків зараження в порівнянні з 116 тисячам в червні. З початку пандемії число інфікованих перевищило 500 тисяч.

До слова, напередодні у ВООЗ дали невтішний прогноз щодо тривалості пандемії коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 73158

Одужали 39876

Хворіють 31544

Померли 1738

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До відома, в Україні за минулу добу на коронавірус захворіли 990 осіб, з них 91 дитина та 44 медичних працівники. За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у Львівській, Івано-Франківській областях та у місті Києві.