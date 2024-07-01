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Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2024 року

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2024 року
Напруженою залишається обстановка на Покровському напрямку
фото: Генштаб

Протягом червня ЗСУ завдали ударів по понад 330 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки

Протягом доби противник завдав по території України три ракетні удари (чотири ракети) та 46 авіаційних ударів (загалом скинув 63 КАБ), застосував 401 дрон-камікадзе. Здійснив понад 3300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2024 року фото 1
фото: ISW

Новини війни в Україні

На даний час відбулося 124 бойових зіткнення. Найгарячішим напрямком протягом дня залишався Покровський. Ситуація в районах бойових дій складна, втім, під контролем наших захисників, інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіше було на Торецькому, Покровському та Курахівському напрямках. Українські військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

На Харківському напрямку

На Харківському напрямку мало місце дев’ять штурмових дій ворога в районах Вовчанська та Глибокого. Дві з яких іще тривають. Ситуація під контролем Сил оборони.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2024 року фото 2
скриншот: deepstatemap.live

На Куп’янському напрямку

Відбулося вісім боєзіткнень. Окупанти атакували в районах Стельмахівки, Піщаного та Синьківки. Всі атаки відбито.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2024 року фото 3
скриншот: deepstatemap.live

На Лиманському напрямку

Агресор протягом дня 16 разів намагався прорвати нашу оборону в районах Невського, Макіївки, Тернів та Торського. 10 атак відбито, бої тривають. Ситуація контрольована.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2024 року фото 4
скриншот: deepstatemap.live

На Сіверському напрямку

Сили оборони успішно відбили шість атак ворога поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. Один бій ще триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2024 року фото 5
скриншот: deepstatemap.live

На Краматорському напрямку

Загарбники вісім разів штурмували позиції підрозділів Сил оборони в районі Часового Яру. Чотири атаки відбито. Точаться бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2024 року фото 6
скриншот: deepstatemap.live

На Торецькому напрямку

Окупанти протягом дня діяли і на Торецькому напрямку. Загалом ворог намагався шість разів атакувати в районах Північного, Південного та Торецька. Всі штурмові дії противника відбито.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2024 року фото 7
скриншот: deepstatemap.live

На Покровському напрямку

Напруженою залишається обстановка на Покровському напрямку. Ворог не полишає спроб вклинитись в наші бойові порядки в районах населених пунктів Прогрес, Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Новоселівка Перша, Яснобродівка. Всього наразі відбулось 39 атак, сім - триває.

З попередньою інформацією на цьому напрямку втрати агресора склали 387 військовослужбовців, три танка, 10 ББМ, 3 артсистеми, сім одиниць автомобільної техніки. Пошкоджено 10 танків, 10 ББМ, 10 артсистем та п’ять автомобілів.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2024 року фото 8
скриншот: deepstatemap.live

На Курахівському напрямку

На Курахівському напрямку протягом дня окупанти 17 разів атакували позиції Сил оборони. Два боєзіткнення ще тривають. Сили оборони здійснюють заходи щодо посилення рубежів та недопущення просування противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2024 року фото 9
скриншот: deepstatemap.live

На Времівському напрямку

На Времівському напрямку ворог тиснув в районах Водяного, Урожайного, Костянтинівки та Макарівки. Всі атаки відбито. Противник успіху не мав.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2024 року фото 10
скриншот: deepstatemap.live

На Гуляйпільському напрямку

Відбито одну атаку. Інших боєзіткнень не відбувалось.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2024 року фото 11
скриншот: deepstatemap.live

На Оріхівському напрямку

Відбито три атаки ворога в районах Роботиного та Малої Токмачки.

Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2024 року фото 12
скриншот: deepstatemap.live

Успіхи авіації та ракетних військ ЗСУ за червень

Протягом червня авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ і артилерії завдали ударів по понад 330 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 25 пунктах управління, 62 засобах протиповітряної оборони, п’яти базах та складах пально-мастильних матеріалів та 20 складах боєприпасів.

Загалом, за червень місяць втрати ворога склали: 33 713 окупантів, 352 танки, 589 ББМ, 1393 артсистем, 22 одиниці РСЗВ, 58 засобів ППО, три літаки, 997 БпЛА, 1758 автомобільної та 284 одиниць спеціальної техніки.

Відзначимо бойову роботу воїнів 108 окремої бригади територіальної оборони ЗС України. На своєму напрямку вони демонструють завзяту бойову роботу, професіоналізм і зразковий показник знищеної живої сили та техніки противника.

Нагадаємо, триває 859-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Місяць ворог втрати танки озброєння військові Генштаб авіація окупанти

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