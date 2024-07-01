Карта бойових дій в Україні станом на 1 липня 2024 року

Протягом червня ЗСУ завдали ударів по понад 330 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки

Протягом доби противник завдав по території України три ракетні удари (чотири ракети) та 46 авіаційних ударів (загалом скинув 63 КАБ), застосував 401 дрон-камікадзе. Здійснив понад 3300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів озброєння.

фото: ISW

Новини війни в Україні

На даний час відбулося 124 бойових зіткнення. Найгарячішим напрямком протягом дня залишався Покровський. Ситуація в районах бойових дій складна, втім, під контролем наших захисників, інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіше було на Торецькому, Покровському та Курахівському напрямках. Українські військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

На Харківському напрямку

На Харківському напрямку мало місце дев’ять штурмових дій ворога в районах Вовчанська та Глибокого. Дві з яких іще тривають. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Куп’янському напрямку

Відбулося вісім боєзіткнень. Окупанти атакували в районах Стельмахівки, Піщаного та Синьківки. Всі атаки відбито.

На Лиманському напрямку

Агресор протягом дня 16 разів намагався прорвати нашу оборону в районах Невського, Макіївки, Тернів та Торського. 10 атак відбито, бої тривають. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку

Сили оборони успішно відбили шість атак ворога поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. Один бій ще триває.

На Краматорському напрямку

Загарбники вісім разів штурмували позиції підрозділів Сил оборони в районі Часового Яру. Чотири атаки відбито. Точаться бої.

На Торецькому напрямку

Окупанти протягом дня діяли і на Торецькому напрямку. Загалом ворог намагався шість разів атакувати в районах Північного, Південного та Торецька. Всі штурмові дії противника відбито.

На Покровському напрямку

Напруженою залишається обстановка на Покровському напрямку. Ворог не полишає спроб вклинитись в наші бойові порядки в районах населених пунктів Прогрес, Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Новоселівка Перша, Яснобродівка. Всього наразі відбулось 39 атак, сім - триває.

З попередньою інформацією на цьому напрямку втрати агресора склали 387 військовослужбовців, три танка, 10 ББМ, 3 артсистеми, сім одиниць автомобільної техніки. Пошкоджено 10 танків, 10 ББМ, 10 артсистем та п’ять автомобілів.

На Курахівському напрямку

На Курахівському напрямку протягом дня окупанти 17 разів атакували позиції Сил оборони. Два боєзіткнення ще тривають. Сили оборони здійснюють заходи щодо посилення рубежів та недопущення просування противника.

На Времівському напрямку

На Времівському напрямку ворог тиснув в районах Водяного, Урожайного, Костянтинівки та Макарівки. Всі атаки відбито. Противник успіху не мав.

На Гуляйпільському напрямку

Відбито одну атаку. Інших боєзіткнень не відбувалось.

На Оріхівському напрямку

Відбито три атаки ворога в районах Роботиного та Малої Токмачки.

Успіхи авіації та ракетних військ ЗСУ за червень

Протягом червня авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ і артилерії завдали ударів по понад 330 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 25 пунктах управління, 62 засобах протиповітряної оборони, п’яти базах та складах пально-мастильних матеріалів та 20 складах боєприпасів.

Загалом, за червень місяць втрати ворога склали: 33 713 окупантів, 352 танки, 589 ББМ, 1393 артсистем, 22 одиниці РСЗВ, 58 засобів ППО, три літаки, 997 БпЛА, 1758 автомобільної та 284 одиниць спеціальної техніки.

Відзначимо бойову роботу воїнів 108 окремої бригади територіальної оборони ЗС України. На своєму напрямку вони демонструють завзяту бойову роботу, професіоналізм і зразковий показник знищеної живої сили та техніки противника.

Нагадаємо, триває 859-й день повномасштабної війни в Україні.